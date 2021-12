Sigtet for hjemmerøveri efter dna-prøve

Der kom pludselig et hit på et to år gammelt uopklaret hjemmerøveri

En rutinemæssig gennemgang af fingeraftryk og dna-prøve fra en varetægtsfængslet mand førte tirsdag til, at han også blev sigtet i en uopklaret sag om hjemmerøveri i februar 2019.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Her blev en 66-årig mand udsat for et groft røveri på sin bopæl på Enighedsvej i Nykøbing Falster, hvor to gerningsmænd trængte ind i mandens hjem, optrådte voldeligt og forlangte kontante penge. Politiet har tidligere fortalt, at røverne bagbandt offeret.

Den 41-årige mand fra Næstved sidder allerede varetægtsfængslet i en sag om grov kriminalitet, og det var i den forbindelse, at der rutinemæssigt blev taget både fingeraftryk og en dna-prøve.

Eftersom han allerede er varetægtsfængslet i en anden sag, bliver han ikke fremstillet i grundlovsforhør for røveriet, som nu bliver behandlet sammen med den anden sag.

Vid dig aldrig sikker

Vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi siger, at sagen er udtryk for, at en gerningsmand aldrig skal vide sig sikker, selvom en sag ikke bliver opklaret med det samme.

- Den aktuelle sag viser, at de spor, der bliver sikret på et gerningssted, senere kan kædes sammen med en gerningsmand, som nu skal stå til ansvar for sine handlinger.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at der ikke er andre sigtede eller dømte for hjemmerøveriet fra 2019, og det er politiets opfattelse, at der stadig kan være en eller flere medgerningsmænd på fri fod.

Da det skete, fortalte politiet, at det 66-årige offer på trods af røvernes brutale fremgangsmåde var sluppet uden alvorlige fysiske men.

- Han er chokeret, men har det efter omstændighederne godt, sagde vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen dengang og betegnede røveriet som 'meget groft'.

De havde kun sparsomme signalementer af de to gerningsmænd, der begge blev betegnet som yngre mænd, der talte dansk.

