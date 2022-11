Sigtet for kidnapning: Seks mænd løsladt

Seks livvagter fra et tysk sikkerhedsfirma er sigtet for spektakulær kidnapning i Sønderjylland. Retten har besluttet at løslade alle seks, men Syd- og Sønderjyllands Politi har opretholdt sigtelsen

En murermestervilla i Gråsten dannede tidlig onsdag morgen ramme om en spektakulær sag. Her blev seks ansatte i et tysk sikkerhedsfirma anholdt af dansk politi for forsøg på bortførelse og frihedsberøvelse af flere børn.

Nu har byretten netop besluttet at løslade alle seks.

Det skriver Syd- og Sønderjylland i en pressemeddelelse.

Mændene blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg. De seks mænd blev anholdt onsdag og sigtet for forsøg på at føre tre søskende ulovligt til udlandet.

En ansat i et tysk sikkerhedsfirma fortalte tidligere til Ekstra Bladet, at de seks sigtede er hyret af børnenes mor for at bringe dem til Tyskland på grund af en familiestridighed mellem forældrene.

- Det undrer mig meget, at vores ansatte er blevet anholdt i Danmark. For kvinden, vi udfører opgaven for, er mor til børnene og har ved en tysk domstol fået forældremyndigheden over børnene.

- Det skulle også være godkendt at en dansk domstol, sagde talsmanden for firmaet tidligere til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet bringer ikke navnet på hverken den ansatte eller firmaet, da sagen stadig er på et meget tidligt stadie.

Fire af dem er ifølge mediet Der Nordschleswiger politifolk fra en specialenhed i Berlin, mens en af de andre sigtede er direktøren for sikkerhedsfirmaet.

Ifølge mediet skulle moderen være bange for, at noget skulle ske for hendes børn, mens de var i Danmark.

Syd- og Sønderjyllands Politi har opretholdt sigtelsen mod de seks mænd og har desuden kæret byrettens afgørelse om løsladelse til Vestre Landsret.

Da der er tale om en verserende sag, har Syd- og Sønderjyllands Politi i øjeblikket ikke yderligere oplysninger til pressen.

Kidnapningen trækker tråde til en af de mest velhavende familier i Hamborg. Det kan du læse om her.