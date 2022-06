Sigtet for knivangreb: Havde ikke taget sin medicin

30-årig psykisk syg mand erkender knivstik mod læge på Amager og siger, at det ikke var hans mening at dræbe

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Døren åbnes ind til retslokalet, og en spinkel mand træder ind. Han er klædt i blåt fra top til tå, har kort sort skæg og hans mørke hår sidder en smule rodet.

Han kommer afslappet ind i rummet og virker ikke synderligt påvirket af situationen, men taler en smule ivrigt.

- Er det min forsvarer, siger han, mens han peger over på advokaten, der sidder beskikket. Kan jeg ikke vælge min egen?

Den 30-årige mand er sigtet for to gange at have stukket en 64-årig læge i brystet under et hjemmebesøg.

Lægen blev ramt i højre hjertekammer og var i overhængende livsfare.

Den sigtede erkender at have stukket lægen to gange i brystet med kniv, men bemærker, at det ikke har været for at dræbe ham.

Derpå oplyser forsvareren, at sigtede ikke ønsker at udtale sig.

Her ses den sigtede blive ført væk af politiet. Foto: Jonathan Damslund.

Moren kontaktede politiet

Anklageren fortæller, at det var den sigtedes mor, som kontaktede politiet. Den 30-årige bor nemlig på samme adresse som sin mor.

Moren var derfor også i lejligheden, da knivoverfaldet på den 64-årige læge fandt sted.

Det bliver oplyst, at den 30-årige hjemmeboende mand, som sidder anklaget for knivoverfaldet, lider af skizofreni, og han har i perioden op til lægens besøg ikke taget medicin, som han ellers plejer.

Det var blandt andet derfor, at moren havde arrangeret lægens hjemmebesøg.

Hjælp, jeg er blevet stukket

Under lægens besøg er der opstået tumult mellem den 30-årige skizofrene og lægen, fordi den sigtede ikke ønskede konsultation eller undersøgelse.

Det eskalerede og lægen ender med at blive jagtet rundt i lejligheden af den 30-årige mand. Moren ser ikke knivstikkeriet, men hører lægen råbe efter hjælp, fordi han er blevet stukket.

Lægen får efter knivstikkene vristet kniven fra den skizofrene mand med hjælp fra moren, og flygter derefter fra lejligheden.

Blod på fortorvet fra den 64-årige læge. Foto: Jonathan Damslund.

Blod på trøjen

Da politiet ankommer til gerningsstedet bliver den 30-årige fundet med begge hænder på hovedet, mens han ligger på gulvet, og bliver holdt nede af morens kæreste.

Anklageren fortæller, at manden havde blod på trøjen, og efterfølgende blev transporteret til Bellahøj.

Politiet havde spærret vejen i begge retninger. Foto: Jonathan Damslund.

Kunstig koma

Hospitalets traumeafdeling kunne oplyse, at knivofferet var blevet opereret for knivstik i højre hjertekammer og højre side af brystkassen, samt skade efter kniv på venstre side af brystkassen.

På baggrund af dette, argumenterede anklager derfor også, at der var tale om et drabsforsøg.

Retsmedicineren kunne yderligere fortælle, at hvis ikke det havde været for den akutte hjælp, ville den 64-årige læge være afgået ved døden. Lægen havde også ligget i kunstig koma.

Den sigtede er ikke tidligere kendt af politiet, og han accepterede at indgå i en mental undersøgelse.

Dommeren besluttede at efterkomme anklagerens begæring om varetægtsfængsling på en lukket psykiatrisk hospitals afdeling indtil 19 juli.

Både den sigtede og knivofferet er omfattet af navneforbud.