Sigtet for knivdrab på mor: Hun fjernstyrede mig til at gøre det

En 42-årig psykisk syg mand sigtet for lørdag aften at have dræbt sin 75-årige mor i hendes hjem i lille by syd for Odense forklarede, at hun havde fjernstyret ham til at begå drabet.

RETTEN I SVENDBORG (Ekstra Bladet): Han havde stadig størknet blod i sit lange skæg, på halsen og i nakken. Omkring neglene på begge hænder sad rester af blod. Iført sorte maosko, hospitalssokker, og lyseblå fleecetrøje ud over bukserne forklarede en 42-årig mand, hvordan hans mor et halvt døgn forinden var blevet dræbt med en kniv.

Forklaringen fremkom søndag middag i et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg, hvor den 42-årige blev fremstillet sigtet for lørdag aften omkring klokken 21.30 at have dræbt sin 75-årige mor på hendes adresse i den lille by Årslev syd for Odense.

Hun var blevet dræbt med en køkkenkniv ved at blive stukket i halsen, så luftrøret formentlig er blevet perforeret, fremgik det af sigtelsen, der blev læst op i grundlovsforhøret.

Annonce:

Sønnen nægtede at have dræbt sin mor, selv om han erkendte, at det var ham, der havde stukket kniven i halsen på hende.

- Jeg føler, jeg ikke har haft nogen fri vilje i situationen. Hun ønskede at dø og fjernstyrede mig til at gøre det, forklarede den 42-årige.

Tilknyttet psykiatrien

Ifølge sin egen forklaring lider han af udifferentieret blandet skizofreni og har i flere år været tilknyttet det psykiatriske system i Odense, Svendborg og på Amager og har indimellem også været indlagt i op til flere måneder.

I tiden op til drabet lørdag aften forklarede han, at han selv havde styret sin medicinering. Han havde hørt stemmer, blandt andet med episoder, hvori en kniv skulle indgå.

- De meget mangfoldige stemmer kom enten fra omgivelserne eller inde i knolden på mig. Stemmer i mit hoved havde omtalt en kniv, erkendte han.

Annonce:

Lørdag havde han besøgt sin far og ville bagefter lægge sig på det værelse, han havde hos sin mor. Det var lidt uklart, om han var kommet op at toppes med sin mor, men han tildelte hende ét slag, men for ikke at eskalere situationen gik han ind til sig selv.

- Lige pludselig stod jeg med en kniv i hånden. Den ligesom fløj ud i luften, og pludselig sad jeg oven på hende med benene på hver side af hendes krop, og så satte jeg kniven i halsen på hende, sagde han videre.

Ville dræbe sig selv

Ifølge sin forklaring var der en masse blod, og han rettede så kniven mod sin egen hals.

- Jeg kunne godt se, det ville blive svært at forklare. Eneste option var at se, om jeg kunne stikke kniven i min egen hals. Det var helt absurd. Jeg savede løs på mig selv, uden at det lykkedes. Det gjorde ikke en gang specielt ondt, sagde han videre.

Når han ikke kunne erkende at have dræbt sin mor var det, fordi det ifølge hans forklaring var morens egen skyld.

- Jeg havde ikke til hensigt at slå hende ihjel, men hun havde til hensigt, at jeg skulle slå hende ihjel, lød forklaringen.

Annonce:

For anklager Daniel Dokkedahl, Anklagemyndigheden ved Fyns Politi, var der ikke tvivl om i anmodningen om at få manden varetægtsfængslet, at det skulle ske i surrogat, dvs. på en lukket psykiatrisk afdeling.

Inden dommeren nåede frem til sin kendelse, lagde den 42-årige ikke skjul på, at hans højeste ønske var at dø. Dommer Anders Munch Jensen nåede da også frem til at varetægtsfængsle ham i foreløbig fire uger – i surrogat.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ringede selv 112

Umiddelbart efter at have stukket kniven i halsen på sin mor ringede den 42-årige mand selv til alarmcentralen på 112 og forklarede, at der havde været en knivepisode som 'hævn for at have solgt mig til Satan', som han formulerede det.

Han præsenterede sig med et tidligere navn, han har haft, og forklarede operatøren på alarmcentralen, at det var 'dommedag'.

Det havde han i grundlovsforhøret dog ikke nogen erindring om, ligesom han heller ikke kunne huske at have brugt sit gamle navn.

- Hun har fra fødslen gjort min fredløs. Jeg er alt for eksponeret på grund af mit navn. Det er mit navn. Der kan være en forbandelse over mit navn, lød det fra den 42-årige, som også mente, at han var styret af kunstig intelligens.

Den 42-årige forlod retsbygningen iført bæltefiksering sammen med to betjente.