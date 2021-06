Sigtet for krænkelser: Skoleleder stopper

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Aabybro Friskole har mistet sin skoleleder. Hun har som konsekvens af en sag om blufærdighedskrænkelser mod flere af skolens elever taget sin afsked.

Det fremgår af et internt brev, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

'Jeg har handlet (eller ikke handlet) i god tro. Jeg har svigtet - ikke bevidst!', skriver den nu forhenværende skoleleder til skolens forældre om sin afgang.

Den kommer i kølvandet af, at en ansat er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelser mod en række af skolens elever. Det bebrejder den tidligere skoleleder sig selv.

En stor fjende

Hun skriver: 'Aabybro Friskole er den skole, den er i dag, pga. stor tillid, åbenhed, direkte kommunikation mellem både elever, ansatte og forældre. Dette har ikke kunnet holde vand mht. ansættelsesforholdet til denne medarbejder'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den tidligere skoleleder, som ikke ønsker at uddybe baggrunden for, at hun fratræder.

'Jeg ser næsten altid de positive sider i næsten alle mennesker - såvel børn, ansatte som forældre. Og det har været positivt og en drivkraft det meste af vejen, MEN i denne situation har det været en stor fjende. Jeg er især frygtelig ulykkelig over den situation de implicerede børn og familier er bragt i'.

I fuld gang

Den mandlige ansatte, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke længere har sin gang på skolen, har ifølge politiet udsat piger fra Aabybro Friskole i alderen 8-13 år for blufærdighedskrænkelse.

- Efterforskningen kører, og vi er i fuld gang med at tale med de implicerede i sagen. Derfor er det begrænset, hvad vi kan og vil sige om sagen i øjeblikket, siger Frank Olsen, som er leder af efterforskningen.

En ny skoleleder er nu blevet konstitueret. Hun er optaget af censoropgaver, hvorfor friskolen henviser til formanden for bestyrelsen for kommentarer.

Han har i skrivende stund ikke besvaret Ekstra Bladets opkald.

Nordjyllands Politi har ikke ønsket at oplyse, hvordan den sigtede stiller sig til sagen.