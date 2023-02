Sigtet for kutter-drab: Tidligere dømt for drab

Ved du noget om sagen om drabet på kutteren? Så kontakt Ekstra Bladet på mail eller sms/mms på 1224 (koster alm. takst)

En 41-årig mand er for anden gang i løbet af et årti blevet sigtet for drab.

Den uddannede fisker blev onsdag sammen med fire andre sigtet for at have tæsket den 41-årige fisker og familiefar Alf Villum Jensen til døde om bord på kutteren Inger Katrine på åbent hav i Nordsøen. Han nægter sig - som de øvrige fire - skyldig i sigtelsen og kærede varetægtsfængslingen til Vestre Landsret. Her er kendelsen mandag eftermiddag blevet stadfæstet, så de fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Den nye sigtelse for drab mod den nu 41-årige mand kommer ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke lang tid efter, at han blev prøveløsladt fra en drabsdom, hvor han blev dømt for at have skudt og dræbt en mand og for drabsforsøg mod en anden, der blev ramt af skud, så hans kæbe blev smadret, men overlevede.

I den tidligere sag erkendte den nu 41-årige, at han havde skudt de to mænd, men hævdede, at det var nødværge. Baggrunden var uenighed om et gældsforhold. Han mente, at der var tale om afpresning, hvor han ikke havde andet valg end at skyde. Forinden havde han forsøgt at få politibeskyttelse.

Han blev først idømt 15 års fængsel, men i Vestre Landsret lykkedes det hans forsvarer Mette Grith Stage at få straffen fra byretten ned på 12 års fængsel i Vestre Landsret.

Det er også Mette Grith Stage, der er forsvarer for den 41-årige i sagen om drabet på kutteren. Hendes kontor blev ringet op umiddelbart før grundlovsforhøret.

– Det er, fordi klienten har bedt om at få mig. Det sagde jeg selvfølgelig ja til, fortæller hun.

Ved godt mod

– Kan du bekræfte, at du tidligere har været forsvarer for ham i en anden drabssag?

– Jeg kan bekræfte, at jeg tidligere har repræsenteret ham, men jeg har ikke yderligere kommentarer til, hvad det drejer sig om, siger Mette Grith Stage.

Mette Grith Stage er en erfaren forsvarer, der har haft adskille meget omtalte drabssager. Foto: Ernst van Norde

Hun havde ikke mulighed for selv at være til stede i grundlovsforhøret, og det var derfor en fra hendes kontor, der mødte i stedet for hende.

Men hun har siden haft lejlighed til at tale med sin klient.

– Jeg har talt med ham her i weekenden. Han er selvfølgelig træt af at sidde varetægtsfængslet, men bortset fra det er han ved godt mod og fuld af fortrøstning, siger Mette Grith Stage.

Hun fortæller, at hendes klient nægter sig skyldig, men mere end det kan hun ikke sige, fordi retsmødet blev holdt for lukkede døre.

