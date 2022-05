Sigtet for Louise-drab varetægtsfænglet

Efter et mere end to timer langt grundlovsforhør i Retten i Glostrup er en 28-årig mand blevet varetægtsfængslet frem til 2. juni sigtet for drabet på den gravide Louise Borglit i Elverparken i Herlev 4. november 2016.

Hun blev ramt af 11 knivstik, som blandt andet ramte hende i brystet, ryggen og hovedbunden. Manden, der blev anholdt i fængslet, fordi han allerede afsonede en langvarig dom for drabsforsøg begået efter drabet på Louise Borglit, nægter sig skyldig.

Louise Borglit blev dræbt med 11 knivstik - hun bar på sin ufødte søn. Den sigtede er dømt før. Privatfoto

Han har ikke afgivet forklaring.

Undervejs i grundlovsforhøret kom det frem, at politiet allerede fire dage efter drabet blev opmærksom på den nu sigtede mand som en mulig gerningsmand, da en klinikchef fra en psykiatrisk afdeling henvendte sig, fordi mandens adfærd var mistænkelig. Han havde sagt, at der var sket noget forfærdeligt.

Den nu sigtede gav dog politiet et alibi og sagde, at han havde været oppe at slås, og det var baggrunden for hans udtalelser.

I efteråret 2020 blev en agent installeret i samme arrest som den nu sigtede. Han gik under dæknævnet 'Frank' og skabte ifølge anklagerens fremlæggelse i grundlovsforhøret en relation til den 28-årige, der talte om drabet.

Det kom også frem, at den nu sigtedes celle var rumaflyttet. Og her mumlede han blandt andet for sig selv: 'Har du slået nogen ihjel, så må du aldrig fucking sige det til nogen'. 'Finder de kniven, tager de papirerne op igen, og så bliver jeg sigtet'.

Den 28-åriges forsvarer protesterede under grundforhøret mod brugen af en politiagent og henviste blandt andet til sigtedes menneskerettigheder.

Det vil blive et hovedtema i den videre retssag, sagde han.

Ekstra Bladet har talt med Louise Borglits søster, der fik beskeden om anholdelsen fredag morgen.

