Sigtet for narkopåkørsel: Ung kvinde fik kraniebrud

Et dramatisk grundlovsforhør endte med varetægtsfængsling af en 31-årig mand, som er sigtet for at have påkørt og pådraget en yngre kvinde adskillige skader mandag aften

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Kraniebrud, et brækket skulderblad, flere trykkede ribben og tre brud på bækkenet.

En 23-årig kvindelig cyklist pådrog sig mandag aften flere alvorlige skader, da en 31-årig narkopåvirket mand ifølge anklagerne kørte over for rødt i høj fart og påkørte den unge kvinde i krydset ved Christmas Møllers Plads på Amager i København.

Efter påkørslen efterlod føreren ifølge sigtelsen kvinden på jorden og flygtede fra stedet i høj fart, inden han blev anholdt med hash og kokain i bilen på Amagermotorvejen.

Manden, der nægter sig skyldig, blev under et dramatisk grundlovsforhør i Københavns Byret varetægtsfængslet i 27 dage. Han kærede varetægtsfængslingen på stedet.

Uden for livsfare

Natten til tirsdag blev kvinden meldt uden for livsfare, og ved tirsdagens grundlovsforhør kom flere detaljer frem om den voldsomme ulykke på det nordlige Amager.

Den 23-årige kvinde havde ifølge flere vidner netop begivet sig ud i krydset for grønt lys, da en sølvgrå Mercedes bragede frem for rødt med 50-60 km/t. og ramte den unge cyklist, hvorefter hun blev kastet flere meter op i luften.

Vidne til ulykken fortalte derudover om en bil, som kørte væk fra ulykkesstedet i høj fart.

Husker ikke ulykken

Den 31-årige far til fem var iklædt et sølvgråt joggingsæt af mærket North Face, og han forklarede i retten, at han ikke husker ulykken, men rettede alligevel henvendelse til anklageren, da han fik mulighed for at give en sidste bemærkning.

- Jeg håber, hun har det godt, sagde den sigtede, inden han hævdede, at han var på flugt fra flere bandemedlemmer, som kort forinden havde taget kontakt til ham på en nærliggende Circle K-benzintank.

Han forklarede desuden, at de skader, bilen havde pådraget sig i højre side, var kommet i kombination af konfrontationen på benzintanken, og at han få dage forinden var gået i stå i midterrabatten, efter han var faldt i søvn bag rattet.

Ifølge anklagerne flygtede den sigtede fra ulykkesstedet, og han blev mandag aften anholdt på Amagermotorvejen, hvor politiet blandt andet fandt hash og kokain i bilen, men også ved siden af bilen efter den sigtede havde forsøgt at skaffe sig af med en lille pose med hvidt stof.

Den sigtede forklarede desuden, at han i flere år har været i berøring med psykiatrien, hvilket fik forsvareren til at appellere til, at den 31-årige mand blev varetægtsfængslet i surrogat. Det ønske imødekom retten ikke på trods af, at den sigtede sagde, at han ville tage sit eget liv, hvis han endte med at sidde varetægtsfængslet i Vestre Fængsel.

Pårørende smidt ud

En enkelt pårørende til den sigtede var mødt op i byretten, og han medvirkede til en dramatisk afvikling af tirsdagens grundlovsforhør.

Ved den sigtedes indtræden i retten var det med et smil og fistbump til den pårørende. Undervejs vendte den sigtede sig flere gange om, for at udveksle blikke med den pårørende.

Under grundlovsforhøret blev det dog også for meget for dommer og betjente, som måtte bede den pårørende om at stoppe med at bruge sin mobiltelefon i retslokalet.

Han blev desuden bedt om at tie stille, da han forsøgte at give yderligere detaljer til sigtedes forklaring.

Kort efter varetægtsfængslingen var en realitet, henvendte den sigtede sig til den pårørende, og bad ham 'kysse den lille tillykke'. Derefter fulgte en ordveksling på et andet sprog, og da det ikke stoppede på opfordring fra dommer og betjente, blev den pårørende eskorteret ud af retslokalet af en politibetjent.