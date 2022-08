Sigtet for påkørsel: 'Det er fucking pinligt'

RETTEN I NYKØBING F (Ekstra Bladet): 'Det er fucking pinligt', udbrød en 26-årig mand med lange mørke dreadlocks, da han kom ind i retten og kastede et blik ned på tilhørerbænkene, hvor der var mødt pårørende frem.

Herefter satte han sig afslappet lænet tilbage på stolen med benene strakt frem foran sig med kun sorte sokker på fødderne over beige bukser og en rød t-shirt.

Hans 30-årige medsigtede kom ind i retten med brunt, kortplysset hår, sorte Boss-joggingbukser og en sort ærmeløs tanktop, der afslørede en stor tatovering på hele venstre arm.

Han gav sin mor et kram på tilhørerbænken, men fik straks at vide, at han ikke skulle give kram og i stedet sætte sig.

'Slap af, det er min mor', sagde han irriteret, men satte sig.

Politiet var massivt til stede ved gågaden efter påkørslen. Foto: Per Rasmussen

Anholdt efter drama

De to mænd blev begge anholdt tirsdag aften omkring klokken 20 efter en dramatisk hændelse midt på gågaden på Jernbanegade i Nykøbing F tyve minutter tidligere.

Den 26-årige er sigtet for i en hvid varebil at have påkørt en 30-årig mand ud for restauranten Panino i gågaden på Jernbanegade og forsøgt at påkøre yderligere to endnu ukendte personer, idet han accelererede direkte mod dem og ramte den ene, mens de to andre sprang til siden. Subsidiært at have forvoldt nærliggende fare for nogens førlighed.

Det var denne bil, der blev brugt til påkørslen. Foto: Per Rasmussen

Han nægter sig skyldig.

Offeret blev kørt på sygehuset, men meldes uden for livsfare og er siden udskrevet igen.

'Jeg slagter jer'

Den 30-årige medsigtede - som var med i bilen - er sigtet for trusler ude foran restauranten. Han skal have truet flere personer med en sølvgrå kniv, mens han sagde 'jeg slagter jer' eller lignende. Han er også sigtet for besiddelse af kniven med en bladlængde på 20-30 centimeter, selvom han tidligere er dømt for besiddelse af kniv og vold på offentligt tilgængeligt sted under skærpende omstændigheder.

Han nægter sig også skyldig.

Efter sigtelserne var læst op, lukkede dommeren, trods protester fra pressen, dørene af hensyn til efterforskningen og at der fortsat er vidner, der skal afhøres.

Foto: Per Rasmussen

Fængslet på begrundet mistanke

Efter halvanden times retsmøde afgjorde dommeren, at der er begrundet mistanke mod dem begge. De er varetægtsfængslet frem til 23. august.

I forhold til den 30-årige henviste dommeren til, at fængslingen blandt andet skete på baggrund af videomateriale og de vidneforklaringer, der er givet, ligesom der også er fundet en kniv i nærheden. Ligeledes mente hun, at der var en gentagelsesrisiko, fordi han er tidligere straffet for vold og trusler om vold, og at han er prøveløsladt. Han har taget betænkningstid i forhold til kære.

I forhold til den 26-årige lagde dommeren vægt på videooptagelsen, andet materiale samt til dels også hans egen forklaring. Han kærer ikke.

På videoovervågning, som Ekstra Bladet har set, der viser dele af hændelsen på lang afstand, kan man se varevognen på gågaden, der bakker lidt tilbage, og pludselig kommer den kørende og forcerer en pullert, der er sat op for at holde biler ude af gaden på visse tidspunkter.

Foto: Per Rasmussen

Dagen derpå kan man se spor på pullerten af en påkørsel, ligesom plasticen øverst er ødelagt.

Også en 25-årig mand blev anholdt og sigtet for trusler, men er løsladt.