Krimi ... 6. dec. 2021 kl. 16:47 Gem artikel Ups! Denne funktion kræver en gratis konto ... ... så vi kan gemme denne artikel for dig. Opret konto Log ind

Sigtet for skuddrab: Har kriminel fortid

En 21-årig mand fra Sverige er dømt to gange inden for kort tid i Sverige og selv skudt efter. Nu er han varetægtsfængslet for et drab på en banderelateret mand på åben gade i København, men nægter sig skyldig