Sigtet for to kvindedrab: Ofre blev formentlig forgiftet

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet):To kvinder blev med halvanden måneds mellemrum slået ihjel i den samme lejlighed i Aarhus.

Det mener Østjyllands Politi, som mandag eftermiddag fremstiller en 24-årig mand i grundlovsforhør for drabene. Han nægter sig skyldig.

Ifølge sigtelsen blev kvinderne formentlig dræbt med gift eller piller.

Ukendt metode

Den 24-årige mand var iført politiets blå dna-dragt, da han blev ført ind i retslokalet. Her læste anklageren den alvorlige sigtelse op.

Han er sigtet for på en p.t. ukendt måde, formentlig ved forgiftning, at have dræbt de to kvinder. Ifølge anklageren skulle der være tale om piller eller euforiserende stoffer.

Annonce:

Politiet blev 24. juli i år første gang tilkaldt til adressen i Brabrand, hvor man fandt en livløs 23-årig kvinde. Ifølge sigtelse afgik hun ved døden på hospitalet fire døgn senere.

Politiet fandt ved den lejlighed ikke anledning til at rejse en efterforskning, men søndag 3. september måtte politi og ambulance rykke ud til endnu en episode på samme adresse.

Her fandt mand en 18-årig kvinde, som ifølge sigtelsen var afgået ved døden.

Kendte hinanden

Efter at sigtelsen blev læst højt valgte dommeren at lukke dørene efter anmodning fra sagens anklager.

Østjyllands Politi oplyste tidligere i dag i en pressemeddelelse, at man efter det andet dødsfald fattede mistanke.

'Det er klart, at vi nu ser sagen i et andet lys,' lød det fra vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard.

'Der ligger en del efterforskningsarbejde og tekniske undersøgelser foran os, så på nuværende tidspunkt er der flere ubekendte i forhold til, hvad der præcist er sket, lød det videre.

Ifølge politiet har den sigtede og de to kvinder haft et forudgående kendskab til hinanden.

Opdateres ...