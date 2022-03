Sigtet for trusler i voldtægtssag

Ung mand truet og udsat for koporligheder ved natligt møde på diskotek

En 20-årig mand er i dag, mandag, fremstillet i grundlovsforhør i Københavns dommervagt, hvor han sigtes for vidnetrusler.

Manden nægter sig skyldig.

Konkret lyder det i sigtelsen, at den etnisk danske dreng kort efter midnat 19. marts i en natklub i det indre København truede en anden ung mand i forbindelse med, at den anden unge mand havde forklaret sig til politiet i forbindelse med en sag om voldtægt.

Ifølge sigtelsen var den 20-årige sammen med en anden ung mand, da truslerne faldt. Af sigtelsen fremgår det, at duoen i fællesskab opsøgte offeret i sagen. Her udtalte man noget i retning af 'nå, det bliver en hård aften for dig' og 'hvis du anmelder det igen, så knepper jeg dig din lille luder'.

Desuden skal den ene af de to mænd ligeledes have slået eller sparket offeret i ryggen i forbindelse med at truslerne faldt.

Ved grundlovsforhøret fandt dommeren, at der var begrundet mistanke, og derfor blev den 20-årige varetægtsfængslet i foreløbigt 17 dage.

Duoen, der nævnes i sigtelsen blev i sensommeren 2020 begge idømt et år og ni måneders fængsel i forbindelse med en sag, hvor en yngre kvinde var udsat for voldtægt tidligere samme år.

Det fremgår af Ekstra Bladets research.

Voldtægten udspandt sig en sen nattetime i Nordsjælland, hvor en yngre kvinde havde været så beruset, at hun ikke kunne modsætte sig overgrebet.