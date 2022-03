Sigtet for trusler: 'Jeg knepper dig, jeg flækker dig, jeg slår dig ihjel'

DOMMERVAGTEN, KØBENHAVNS BYRET: 'Jeg knepper dig, jeg flækker dig, jeg slår dig ihjel', lød nogle af de ukvemsord, som en 33-årig mand er sigtet for at udgyde i forbindelse med en retssag i Københavns Byret, hvor han stod tiltalt for vold.

Det skete ifølge sigtelsen 1. marts i år i retssal 6 og via telefon og Facebook Messenger de følgende dage, og lørdag blev den 33-årige mand fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København. Han nægter sig skyldig i alle seks forhold.

Ovenstående svada blev ifølge sigtelsen sendt mod offerets bistandsadvokat i den voldssag, han er tiltalt i. Derudover er han sigtet for fem andre tilfælde af vidnetrusler rettet mod offeret i voldssagen mundligt i retten og via telefonen.

'Jeg skal slikke røv på (..) jeg skal sørge for lort kommer ud af hendes røv, din horeunge, din luderunge. Jeg skal kneppe din mors fisse din køterunge', lød det blandt andet på arabisk oversat til dansk i en telefonsvarer-besked til vidnet i den anden sag, ifølge sigtelsen.

Den 33-årige er også sigtet for at have udtalt 'jeg dræber dig' over for vidnet, lige før han skulle vidne i voldssagen.

Den sigtede hævdede dog, at det i stedet var vidnet, der bandede om hans mor på arabisk, og at han bare gentog det, som vidnet sagde, på dansk.

Da anklageren spurgte, om han på noget tidspunkt har truet bistands-advokaten, sagde han, at han ikke havde sagt noget til advokaten, men at han til sin egen forsvarer sagde, at 'jeg håber enhver en, der beskytter en ekstremist vil blive skudt'.

- Jeg har nul procent respekt for nogen, der beskytter en ekstremist. Det er min holdning. Hvis jeg i Danmark ikke må sige min mening, hvor må jeg så, udbrød den 33-årige under lørdagens grundlovsforhør.

Kastede sig bagover

Grundlovsforhøret var generelt præget af, at den sigtede var her, der og alle vegne.

Han fortalte, at han har adhd, ptsd, angst og klaustrofobi, og derfor ikke kunne holde til at være lukket inde i en celle, og at han havde brug for medicin.

Flere gange begyndte han at trække vejret stødende, og pludselig kastede han sig bagover i kontorstolen med benene strakt foran sig og med hånden på solar plexus, mens han hev efter vejret og bad dommeren om at holde mund et øjeblik.

Efterfølgende lagde han sig hen over bordet og spurgte pludselig dommeren, om det var okay, at han lige stod op til.

'Ja, ja', svarede dommeren roligt.

Da anklageren spurgte ind til et af forholdene udbrød han: 'Nu bliver jeg irriteret på dig', men da dommeren oplyste ham om, at anklageren jo skulle stille spørgsmål, vendte han på en tallerken og sagde 'jeg var irriteret. Undskyld. Jeg er ikke sur på dig'.

Sagen, han er tiltalt i, handler om grov vold mod den mand, som han nu er sigtet for at have truet, og som skulle vidne i sagen. Her trak han ifølge tiltalen en kniv og stak gentagne gange ud efter offeret, så han ramte hans hænder og strejfede hans hals. En tiltale, han også nægter.

Da anklageren under sin procedure for varetægtsfængsling henviste til et par tidligere domme i den 33-åriges fortid, udbrød han:

- (Offeret, red.) har også en fortid. Han er ekstremist. Han er ikke en lille dreng. Han er ikke bange. Han tager røven på jer allesammen.

Tidligere havde han sagt, at det også kunne være andre end ham, der havde truet vidnet på telefonen.

- Han er bandemedlem, så der er mange, der er efter ham. Han har mange fjender. Han er fra NNV - Danmarks stærkeste bande, lød det blandt andet, ligesom han hævdede videre, at han har fået at vide, at offeret to gange har betalt penge for at få ham dræbt, og at han har sms'er, hvor offeret truer ham.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i 24 dage frem til 12. april.