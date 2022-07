Sigtet for uagtsomt manddrab efter ulykke

To personer mistede livet i en trafikulykke lørdag aften efter et frontalt sammenstød med en anden bil. 30-årig mand kræves fængslet

Sent lørdag aften skete der et voldsomt færdselsuheld på Århusvej i Grenaa. Ulykken skete, da en bil endte i den modsatte vognbane. Her kørte den frontalt sammen med en anden bil. Passagererne i den påkørte bil afgik kort efter ved døden.

Nu har Østjyllands Politi nyt om ulykken.

De to omkomne var et ægtepar - en mand på 74 og en kvinde på 62 - fra Tyskland.

I den bil, der ikke holdt sig i sin egen vognbane, var der to personer. En 30-årig fører og en 32-årig passager. De er begge fra Favrskov.

Muligvis påvirket af narkotika

Politiet har en formodning om, at den 30-årige har været påvirket under kørslen, og det muligvis var derfor, at han endte i den modsatte vognbane. Derfor er han nu sigtet for uagtsomt manddrab på ægteparret.

Vagtchefen ved Østjyllands Politi Flemming Lau oplyser til Ekstra Bladet, at den 30-årige pådrog sig behandlingskrævende skader under sammenstødet, men at han nu er udskrevet. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers søndag eftermiddag, hvor anklagemyndigheden vil kræve ham varetægtsfængslet.

Den 32-årige passager pådrog sig kun mindre skader.

Lørdag blev der i Grenaa afviklet den årlige begivenhed ABC Beach Party, hvor der ifølge vagtchefen var 9.500 personer samlet. Ifølge politiet havde den 30-årige chauffør og 32-årige medpassager deltaget i arrangementet inden ulykken.

Ekstra Bladet følger sagen.