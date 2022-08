Sigtet for vanvidskørsel: Kørte 149 km/t. i 60-zone

En 49-årig mand måtte natten til onsdag finde sig en anden måde at komme videre på end i den bil, han kørte i.

Politiet beslaglagde nemlig øjeblikkeligt bilen, efter den 49-årige var blevet målt til at køre 149 km/t., hvor hastighedsskiltene viste 60 km/t.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

'Vi anholdt og sigtede i nat en 49-årig mand for vanvidskørsel. Han blev målt til at køre 149 km/t. i en 60 km/t.-zone på Helsingørmotorvejen. Bilen blev beslaglagt på stedet efter reglerne om vanvidskørsel,' lyder det.

Manden kom kørende ad Helsingørmotorvejen ind mod Østerbro i København, da han blev målt med en laser.

200 km/t.

Den kontroversielle lov om vanvidsbilisme trådte i kraft 31. marts og havde ifølge FDM 2. juni ført til intet mindre end 166 beslaglæggelser af biler.

Tre forhold er overordnet set defineret som vanvidsbilisme: Kørsel med over 200 km/t., en hastighedsoverskridelse på mindst 100 procent ved en hastighed på over 100 km/t. samt spirituskørsel med en promille over 2.

Der kan dog også være tale om vanvidskørsel, hvis kørslen vurderes særligt farlig for andre.

Det kan ifølge FDM for eksempel være, hvis en bilist for kører ind på en cykelsti for at skræmme cyklisterne, eller hvis man bevidst påkører fodgængere i et fodgængerfelt.

Politiet overvejer nu, om de vil gå videre med sagen for domstolene for at kunne konfiskere bilen samt at få inddraget den 49-åriges ret til at køre bil, oplyser Københavns Politi i en mail.

