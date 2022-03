Sigtet for vold mod eks: Stukket af fra politiet

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Den 23-årige Mads Monse Ammitzbøll Nielsen var anholdt og stak af fra politistationen i Silkeborg i mandags, umiddelbart før han skulle i grundlovsforhør, sigtet for vold og trusler mod sin tidligere samlever i lørdags.

Onsdag forsøgte han igen ifølge Midt- og Vestjyllands Politi at opsøge kvinden, som han er sigtet for at have truet og udsat for vold, og politiet efterlyser derfor nu manden med både navn og billede for at få ham i deres varetægt igen.

Vicepolitiinspektør Jens Ole Pedersen, leder af lokalpolitiet i Silkeborg, fortæller, at flugten skete i 'et ubemærket øjeblik'.

- Han stikker af, mens han er på vej ned i vores venterum på politistationen, fortæller han.

- Er det nemt at komme videre derfra?

- Lige i øjeblikket var det. Når man lige har et ubemærket øjeblik og der er en dør, der ikke er låst, så kan man hurtigt komme ud, siger han.

Politifoto

- Er der forholdsregler, der ikke er blevet taget?

- Nej. Ikke andet end den almindelige opmærksomhed, når man har en anholdt. Det er selvfølgelig træls, men det er det, der sker en gang imellem.

Det var mandag klokken 12.30, at Mads Monse Ammitzbøll Nielsen skulle have været i grundlovshør.

Ifølge vicepolitiinspektøren ved den 23-årige udmærket godt, at politiet leder efter ham, og de har været rundt ved de opholdssteder, hvor de ved, at han kommer. Men uden held.

De formoder dog, at han opholder sig i lokalområdet.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114.