Sigtet for voldtægt af beruset kvinde

En 46-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Retten i Helsingør for voldtægt begået mod en 21-årig kvinde.

Han sigtes efter den nye voldtægts-bestemmelse om manglende samtykke og for at have udnyttet, at kvinden ikke kunne modsætte sig handlingerne på grund af, at hun var påvirket af alkohol og narkotika.

Den 46-årige nægter sig skyldig, men blev fængslet i 12 dage, fordi han ikke skal kunne modvirke efterforskningen.

Ifølge anmeldelsen skete voldtægten natten til lørdag på en adresse i Rungsted Kyst.

Den 46-årige sigtes for at have udsat kvinden for voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold i to forskellige lejligheder i forbindelse med en fest.