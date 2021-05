Sigtet for voldtægt af steddatter

I en periode på godt seks år er en nu 12-årig pige blevet udsat for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje af sin stedfar.

Det fremgår af sigtelsen mod en 33-årig mand, der lørdag blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aalborg.

Ifølge sigtelsen skete de seksuelle overgreb i perioden fra 1. januar 2015 til 17. maj i år på familiens bopæle i henholdsvis Nordjylland og på Fyn 'i flere tilfælde og ikke under fem gange', ligesom 'han befølte hende på brysterne med hænderne og indførte sine fingre i hendes skede'.

Hun var altså blot seks år gammel, da overgrebene, ifølge sigtelsen, startede.

Anklager Thomas Klingenberg oplyser, at manden erkender sig skyldig i den del, der vedrører andet seksuelt forhold end samleje, men ellers nægter sig skyldig.

Sagen kom til politiets kendskab via en anmeldelse fra en nordjysk kommune.

Men grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, dels af hensyn til efterforskningen, fordi der er vidner, der skal afhøres, og for ikke at udsætte forurettede for unødvendig krænkelse, så derfor er det ikke muligt at fortælle nærmere om sagens forhold.

Den 33-årige blev varetægtsfængslet i fire uger og kærede ikke fængslingen.