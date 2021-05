Sigtet for voldtægt: Hævder det var frivilligt

En 37-årig mand blev søndag formiddag ført ind i Dommervagten i København, hvor han blev sigtet for voldtægt ved at have tvunget en kvinde til samleje og ført fingre ind i hendes skede uden samtykke.

Det skete ifølge sigtelsen omkring klokken 1 natten til lørdag på et offentligt toilet ved Nemoland på Christiania.

Den sigtede, der er mørk i huden, skaldet og med et sort fuldskæg, kom ind i retten iført joggingtøj i to nuancer af blåt med 'Københavns fængsler' skrevet henover i store firkantede mærker. På de bare fødder havde han sorte maosko på, der var for store.

Han nægtede sig skyldig i sigtelsen, men hans forsvarer tilføjede, at hendes klient erkender, at han har været sammen med kvinden, men at der var tale om et frivilligt forsøg på samleje. Altså ikke forbundet med tvang.

Hvad der nærmere ligger i den forklaring, får offentligheden ikke lov til at høre, fordi dommeren på anklageren begæring valgte at lukke dørene af hensyn til sagens efterforskning og de involverede parter.

Den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi, Baris Tuncer, har tidligere oplyst til Ritzau, at politiet lørdag var ude på stedet for at indsamle spor, og samme dag skred til anholdelse af manden.

Kvinden, der er noget yngre end den sigtede, kendte ham ikke i forvejen, da de mødtes og begyndte at snakke sent fredag, ifølge efterforskningslederen.

- Vi er interesserede i at høre fra vidner, der har set de to derude, siger Baris Tuncer til Ritzau.