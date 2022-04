Sigtet for voldtægt: Hev kvinde ind i busk

En 24-årig mand er sigtet for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje mod en kvinde på en p-plads på Brogårdsvej i Bellinge på Fyn.

Det skete søndag aften omkring klokken 18, hvor manden ifølge sigtelsen stak en hånd ned i bukserne på den forurettede, ligesom han tvang hende til at røre sin penis, før han hev hende ind i en busk og gennemførte en voldtægt, selvom offeret ikke samtykkede.

Under en efterfølgende køretur stak han ifølge sigtelsen en finger op i kvindens skede, selv om hun bad ham lade være.

Den unge mand, der er kraftig med kort, lyst hår, kom ind i retten i Odense iført sort joggingtøj med en hvid t-shirt under. Han var iført sorte badetøfler, og da en efterforsker, der havde hans sko i en bevispose, spurgte, om han ville have skoene på, svarede han 'ikke lige nu'.

Han bekræftede, at han blev anholdt søndag aften omkring 22.45.

Da sigtelsen var læst op, havde han en kort snak med sin forsvarer, som efterfølgende oplyste, at hans klient nægter sig skyldig, men gerne vil svare på spørgsmål i sagen.

Inden da kom anklageren dog med en begæring om dørlukning med henvisning til, at sagen hviler på forklaringer fra sigtede, forurettede og personer tæt på den sigtede, som ikke skal have lejlighed til at høre hans stillingtagen.

- Min klient har ikke noget at skjule, så der er en protest mod dørlukning, sagde den sigtedes forsvarer. Dommeren valgte dog at følge anklagerens begæring.