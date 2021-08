Sigtet for voldtægt: Tre ofre på en uge

32-årig er sigtet for at begå et voldeligt seksuelt overgreb mod 14-årig pige og forbryde sig mod to andre ofre inden for samme uge. Politi forventer, at sagen vil vokse

Ifølge sigtelsen mod en 32-årig mand blev en 14-årig pige 24. juli voldtaget tre gange over flere timer i mandens lejlighed i Lyngby, inden hun slap fri.

Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Truede offer og mor

Den 14-årige pige anmeldte voldtægten, og den mistænkte mand blev tre dage senere fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Lyngby og varetægtsfængslet frem til 10. august.

Pigen afgav forklaring bag lukkede døre, men det fremgår af rettens kendelse, at pigen havde underhudsblødninger på halsen efter episoden, der styrkede mistanken om voldtægt.

Herudover begrundede retten varetægtsfængslingen med, at både pigen og hendes mor samstemmende berettede, at den 32-årige, der før er dømt for vold, efter den angivelige voldtægt har truet dem begge.

Tilfældigt møde

Den 14-årige pige og den 32-årige mand kendte ikke umiddelbart hinanden, før overgrebet fandt sted, fremgår det af en pressemeddelelse udsendt af Nordsjællands Politi, onsdag.

- Vores opfattelse er, at de har mødt hinanden mere eller mindre tilfældigt. Der er ikke tale om, at de har mødt hinanden via en datingside eller lignende. Vores antagelse er, at han har opsøgt sine ofre, udtaler politikommissær Michael Gaml i pressemeddelelsen.

Flere ofre

Efter manden blev anholdt, har politiets efterforskning ført til identifikationen af yderligere to ofre for vold eller seksuelle overgreb, som manden er sigtet for.

Politikommissær Michael Gaml fortæller Ekstra Bladet, at den mistænkte forbrød sig mod alle de tre kendte ofre inden for samme uge.

I pressemeddelelsen fremhæver politikommissæren, at de søger flere potentielle ofre i sagen.

- Vi har indtil nu identificeret tre unge kvinder, men vi har også en begrundet mistanke om, at der er flere ofre. Vi ved endnu ikke, hvem de er. Derfor opfordrer vi til, at personer, som har været udsat for overgreb af en 32-årig mand i en lejlighed i Lyngby Hovedgade-området, kontakter os, så hurtigt som muligt.