Sigtet for voldtægter ved studieboliger

DOMMERVAGTEN, KØBENHAVNS BYRET: En kvinde blev først udsat for røveri med kniv, og godt en time senere blev to kvinder udsat for voldtægt af særlig farlig karakter lørdag morgen på Amager i København.

Det fremgår af sigtelserne mod en 32-årig mand, der blev anholdt lørdag eftermiddag ved 16-tiden efter en intensiv politiefterforskning.

Han blev søndag morgen ført ind i dommervagten i København, haltende på det venstre ben og iført joggingtøj fra Københavns Fængsler. Det sorte hår var tætbarberet i bunden og lidt længere og krøllet på toppen.

I retten blev han præsenteret for de alvorlige sigtelser.

Han er sigtet for at have begået et røveri på Peder Lykkes Vej på Amager 19. marts omkring klokken 3.15, hvor han holdt en kniv op for halsen af en kvinde, så hun udleverede telefon og nøgler.

Efterfølgende er han sigtet for voldtægt af særlig farlig karakter mod to kvinder, der ifølge sigtelsen blev udsat for fuldbyrdet voldtægt mellem klokken 4.30 og 5.30. Det skete ved et område med studieboliger på Amager.

Slået i hovedet

Ifølge sigtelsen blev kvinderne truet med kniv, og begge blev slået, blandt andet mod hovedet, med skader til følge.

Mandens forsvarer Finn Bachmann oplyste, at hans klient erkender røveri og ligeledes, at 'der er foregået noget' i voldtægtsforholdet, som den sigtede dog ikke har en detaljeret hukommelse om.

På den baggrund nægtede han sig skyldig.

Forsvareren tilføjede, at der ikke ville være protester mod varetægtsfængsling.

Politiet har tidligere oplyst, at manden er kendt af politiet, og under retsmødet fremgik det, at manden var gået fra en afsoning af en anden dom.

Herefter lukkede dommeren dørene på anklagerens begæring. Der er ligeledes navneforbud for de forurettede kvinder.

Også den sigtede blev, trods protest fra Ekstra Bladet, beskyttet af et navneforbud på forsvarerens begæring om, at det ville udsætte han for risiko for unødvendig krænkelse på dette stadie af sagen, hvis hans navn kom ud nu.

Han blev varetægtsfængslet i 23 dage til 12. april.