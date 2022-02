Sigtet: Gav fuckfinger til politiet

Der er dem, som lovpriser politiet. Og så er der dem, der er stik modsat. Sidstnævnte passer nok bedst til en 55-årig mandlig bilist fra Lejre Kommune.

For tirsdag formiddag gav han en kold fuckfinger til en forbipasserende patrulje. Manden er nu sigtet for at fornærme ordensmagten.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Og det blev værre for den 55-årige.

Politiet standsede den mandlige bilist efter hans adfærd, og det mundede ud i, at betjentene foretog en rutinekontrol af bilen.

Her blev begge dæk fundet for nedslidte, og det kostede endnu en sigtelse. Denne gang for at overtræde udstyrsbekendtgørelsen.

Bilen er nu indkaldt til syn.

Politikredsen oplyser, at manden kan forvente at høre mere i sine sager, og ligeledes vil han få en indkaldelse til syn af bilen.