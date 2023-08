Sigtet: Gik amok på taxachauffør

En 22-årig mand er blandt andet blevet sigtet for vold og trusler på livet, efter han overfaldt en taxachauffør

Tidligt lørdag morgen blev der slået alarm til politiet, fordi en mand var gået løs på en taxachauffør og hans bil i Slagelse.

Den 42-årige chauffør blev blandt andet slået og sparket. Politiet har anholdt en 22-årig mand i sagen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

'Den 22-årige gav den 42-årige et par knytnæveslag i hovedet og tog kvælertag på og truede ham,' oplyser politikredsen.

Den 42-årige fik desuden stjålet sin mobiltelefon.

Sigtelser på stribe

Den 22-årige mand blev anholdt klokken 3.50. Han blev sigtet for vold, trusler på livet, tyveri og forsøg på hærværk.

Men det var ikke alt, for da manden blev visiteret på stationen, fandt ordensmagten et gram hash på ham. Den 22-årige blev derfor også sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Han blev løsladt igen klokken 6.22.