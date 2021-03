Sigtet i brandsag på testcenter: Fik lift af drabschef

Drabschef: Derfor kørte jeg ham

Kristofer Krarup har ret i, at Ole, som har efternavnet Nielsen, beskæftiger sig med drabssager. Han er ikke bare assistent, men politikommissær og leder af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet. Det afholdt ham dog ikke fra at agere chauffør for Kristofer Krarup, som efter løsladelsen blev sat af på politistationen i Albertslund.

- Det var mest for at forene det praktiske med det nyttige, forklarer Ole Nielsen, som ikke anser sig selv for at være mere flink end så mange andre, til Ekstra Bladet.

Han uddyber, at Kristofer Krarups kone var mødt op i Albertslund for at hente ham, og at man derfor valgte at køre den nu løsladte til denne af kredsens politistationer.

Kristofer Krarups samlever og syv venner ventede på ham på Albertslund Politistation. På et tidspunkt ankom en patruljevogn med to betjente, som bad forsamlingen om navne og cpr-numre. deres navne og cpr. Da dig skulle registre alle i forsamlingen. Det ville personerne ikke så de satte sig ind i deres biller for at køre, men en politibil spæret vejen for dem så de blev bed om at lade sige registrere før de fik lov til at køre og at de ville blive sigtet for at bryde forsamlingsloven. Foto: Kenneth Meyer

Ole Nielsen ønsker ikke at konkretisere, hvilken bestemmelse i straffeloven, man har sigtet manden efter.

- Det vil jeg ikke gå nærmere ind i. Jeg vil bekræfte, at vi har haft anholdt en person, som vi har sigtet i forbindelse med den brandsag.

- Brandstiftelse er mig bekendt en meget alvorlig lovovertrædelse, hvorfor vil I ikke have ham fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, hvis I mener, han står bag?

- Vi efterforsker stadig sagen. Manden er fortsat sigtet. Sådan er det altid i starten af en efterforskning. Så skal vi jo prøve at sigte så bredt som overhovedet muligt. Det gør vi stadigvæk.