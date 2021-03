Sigtet i dukkesag: - Jeg har ikke truet Mette Frederiksen på livet

Det er hun sigtet for

Østjylllands Politi har over for Politiken bekræftet, at de søndag anholdt og sigtede en kvinde.

Vivian Anita Alexandru er ifølge politiet sigtet for trusler efter straffelovens paragraf 119, stk. 1 ved at have lagt et Facebook-opslag op med et billede af en brændende dukke med statsministerens ansigt på og et skilt med et budskab på.

I politiets svar til Politiken skriver de, at 'kvinden blev løsladt efter endt afhøring, men er fortsat sigtet i sagen, som de nu efterforsker nærmere'.

Straffelovens paragraf 119, stk. 1 siger:

'Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år(...)'