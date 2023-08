Sigtet i kæmpe hashsag: Rockere anholdt i lufthavnen

Den Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet har anholdt to mænd i en sag om organiseret hash-handel på Nørrebro i København

To mænd er sigtet for at have solgt 1,6 tons hash i Nørrebroparken i København.

Den ene anholdte, en 41-årig mand, blev tirsdag aften anholdt i Københavns Lufthavn. Han var på ved ud af landet og var i besiddelse af omkring 30.000 euro i kontanter. Det svarer til over 220.000 kroner.

I eftermiddag blev en 47-årig mand så anholdt i Vestre Fængsel, hvor han i øjeblikket afsoner en anden dom.

Rocker-tilknytning

Begge mænd har tilknytning til organiserede rockergrupperinger og er nu sigtet for organiseret hash-salg i en periode på næsten tre år. Og ifølge B.T. skulle den ene tidligere haft tilknytning til Hells Angels, men er nu medlem Commanches MC, der tidligere hed Satudarah.

Den anden har også fortid i HA, men er nu tilknyttet Bandidos.

Et gram hash koster på gadeplan mellem 50 og 80 kroner. Det betyder, at 1,6 tons hash kan sælges for mellem 80 og 128 millioner kroner.

De to anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør i dag onsdag klokken 16 i Københavns Byret. Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre, og politiet kan derfor ikke fortælle mere om sagen i øjeblikket.

