Sigtet i Mia-sagen: Dømt for at filme kvinder i smug

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Overvågningen foregik i smug og var blandt andet sat op i husets bade- og soveværelse.

På den måde kunne husets beboer følge med, når nogen gik på toilettet, skiftede tøj eller på anden måde foretog handlinger, de selv opfattede som intime og private.

Optagelserne gemte han på en harddisk, som senere blev anklagerens vigtigste bevis imod ham i Retten i Hjørring.

Der er essensen i den prekære straffesag fra 2016, hvor den ene af de to 36-årige venner, der nu er sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, blev dømt for at have krænket kvinders blufærdighed i syv tilfælde.

I den sag om drabet på den unge sygeplejerskestuderende, som han nu er sigtet for drab i, blev han løsladt ved grundlovsforhøret torsdag ved Retten i Aalborg.

Dommeren mente, at mistankegrundlaget ikke var stærkt nok. Begge de sigtede barndomsvenner, som er jævnaldrende, nægter sig skyldige.

Filmede sex

Retsdokumenterne fra 2016, som Ekstra Bladet har fået indsigt, påviser, at den 36-årige håndværker blandt andet blev dømt for at have filmet og beluret en kun 14-årig pige.

Mia Skadhauge Stevn blev dræbt efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Få overblikket over hele sagen her.

Ifølge dombogen fra 31. maj 2016 filmede den dengang 25-årige mand pigen, da hun var på toilettet, og flere andre steder på adressen.

I sagen blev han også dømt for at have filmet sex med en kvinde. Hun vidste ikke, at hun blev optaget. Det skete i smug.

Den ulovlige overvågning af adskillige kvinder blev først opdaget, efter at den nu 36-årige håndværker havde indbrud og fik stjålet sin computer, fremgår det af retsbogen.

Konvolut sendt til ofre

I tiden efter indbruddet blev en konvolut uden afsender sendt til flere af ofrene. I brevet lå optagelser og billeder af de forskellige kvinder, der siden gik til politiet. Det fremgår af retsbogen fra retssagen.

Fire af pigerne har således forklaret, at de modtog et brev med beviserne i slutningen af 2015. Hvem der sendte brevet, har de aldrig fundet ud af.

- Det var ikke behageligt. Det var et stort chok, fortalte en af pigerne i retten. Ligesom de andre ofre anede hun ikke, at de blev overvåget i den 36-åriges hjem.

Ingen af dem havde forud for brevet nogen mistanke om, at de var blevet filmet eller fotograferet af ham.

Et enkelt af ofrene fik kendskab til det skjulte kamera, da hun blev kontaktet af en af de andre piger i krænkelsessagen.

Fik stjålet computer

I retten fortalte den nu 36-årige, at han selv mente, at det var tyven, der havde fundet ud af det og anmeldt sagen til politiet. Derfor, mente han, at tyven måtte kende ham godt.

Indbruddet blev aldrig opklaret. Ud over computeren blev der stjålet en ekstern harddisk og et fjernsyn.

I retten forklarede manden også, at kameraet kørte ved en fejl, og at det var sat op for at afsløre en tyv. Den forklaring forkastede retten, som lagde vægt på, at de forurettede havde fremstået troværdige i deres forklaringer i retten.

De støttes desuden af de viste videooptagelser, hvor intet tydede på, at pigerne vidste, at optagelserne fandt sted.

Gode personlige forhold

I forbindelse med to af episoderne ses det også på optagelserne, at han ser ud til at være i gang med at gemme kameraet, skriver retten i sin begrundelse.

Den 36-årige mand blev kendt skyldig i syv forhold og idømt en betinget fængselsstraf på tre måneder og 80 timers samfundstjeneste.

Han var tiltalt for et ottende forhold, men det blev han frikendt for på grund af forældelsesfristen.

Kriminalforsorgen foretog i forbindelse med sagen en personundersøgelse af manden. Konklusionen i den var, at han havde gode og velordnede personlige og sociale forhold, og at han derfor var egnet til at gennemføre samfundstjeneste.

Da dommen faldt, var han i et fast parforhold.

Politianmeldt som 16-årige

De to drabssigtede barndomsvenner, hvoraf den løsladte mand ses her til venstre, blev begge politianmeldt for beluring af en pige tilbage i 2002. Politiet stoppede dog efterforskningen. I den sag nægtede de sig begge skyldige. Privatfoto

Ekstra Bladet har afsløret, hvordan de to mænd, der er sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, er kendt af politiet fra tidligere sammenhænge.

Allerede som 16-årige blev de politianmeldt at krænke og belure en forskrækket teenagepige.

Den fængslede mand i den aktuelle drabssag har også en uhyggelig dom, hvor han blandt andet er dømt for at ødelægge bremserne på sin ekssvigermors bil og for at belure en 16-årig pige.

I retten hævdede han, at han havde tilbudt et lift, og at de havde aftalt af have sex. Læs mere her(+)

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om Mia-sagen i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.