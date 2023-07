Sigtet: Kørte rasende hurtigt på el-cykel

Det gik bare derudad for en cyklist i Vanløse i København

Hvis du nogensinde har bevæget dig rundt i København og omegn på cykel, har du helt sikkert ønsket at kunne tætte turbo på en gang imellem.

Bare en smule.

Det kan elcykler hjælpe med, og man kan endda få nogle, der kører op til 45 km/t. Dog med et par forbehold.

Stoppet med fuld fart på

Det var dog ikke nok for en mand, der blev stoppet af politiet i Vanløse lørdag eftermiddag, oplyser Københavns Politi på Twitter søndag morgen.

Manden kørte nemlig i fuld fart med hele 85 km/t på elcykel, men han måtte have travlt med at suse frem, for han blev i hvert fald snuppet af ordensmagten, som han nok ikke lige havde set komme.

Elcyklisten er efterfølgende blevet sigtet for 'div. færdselslovsovertrædelser', som politiet beskriver det.

Cyklen er blevet beslaglagt, da politiet skal undersøge den nærmere.