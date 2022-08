Sigtet: Nøgen foran Kvickly

Onsdag eftermiddag stod en 27-årig mand - i et kort øjeblik - nøgen ude foran Kvickly i Næstved. Det førte til en sigtelse og en bøde

Det blev en dyr onsdag for en 27-årig mand, der ville skifte tøj efter at have været i vandet i Næstved.

Han valgte nemlig at skifte tøj ude foran Kvickly på Kvægtorvet i byen, og på et tidspunkt stod han helt nøgen til gene for i hvert fald én forbipasserende, der slog alarm.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

'Selv om det var en varm sommerdag, var det måske på kanten af det tilladelige slet ikke at have tøj på, så derfor blev en politipatrulje sendt til stedet', skriver politiet.

På stedet forklarede manden, at han havde været i vandet og ville skifte tøj, hvor han undervejs havde stået splitterravende nøgen.

Den 27-årige er i denne forbindelse sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og kan se frem til at modtage en bøde på 1000 kroner.