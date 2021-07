Sigtet: Tre mænd bortførte pige på Stevns og voldtog hende

I et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde har en 22-årig mand, der er sigtet for voldtægt, mandag fået opretholdt sin anholdelse i tre døgn.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Hans Sørensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Ifølge sigtelsen skal den 22-årige sammen med to andre mænd søndag aften have tvunget en 14-årig pige ind i en bil på Stevns.

Herefter skal de have kørt pigen til en adresse, hvor de tvang hende til at drikke alkohol, tage tøjet af og udføre oralsex på to af mændene.

Det er mandag ikke lykkedes politiet at finde frem til de to andre mænd.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så det er ikke muligt at få oplyst de nærmere omstændigheder i sagen, eller hvad den 22-årige har forklaret.

Anklagemyndigheden kan beslutte at fremstille en sigtet i grundlovsforhør for at få personen varetægtsfængslet, mens politiet efterforsker sagen.

For at en varetægtsfængsling kan komme på tale, skal en række betingelser være opfyldt.

En af dem er, at dommeren finder, at der er en begrundet mistanke mod den sigtede. Er der ikke det, skal den sigtede som udgangspunkt løslades.

Dommeren kan dog også vælge - som i denne sag - at opretholde anholdelsen i tre døgn, så politiet får mulighed for at undersøge sagen nærmere og underbygge mistanken mod den sigtede.

Den 22-årige skal så senest torsdag igen stilles for en dommer eller løslades.