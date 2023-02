En mand er sigtet for blufærdighedskrænkelse efter flere gange at have luret ind i folks hjem i landsbyen Tjæreborg

Fra begyndelsen af december til sidst i januar, lurede en mand ind ad vinduerne til seks hjem i den lille by Tjæreborg ved Esbjerg.

Det oplyser pressekontakten ved Syd og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Politikredsen udsendte tirsdag formiddag en pressemeddelse, hvor politiet beskrev, at de nu havde sigtet en mand for blufærdighedskrænkelse efter, at der var indløbet seks anmeldelser om, at en mand var gået ind i folks haver og flere gange havde luret ind ad vinduerne.

Omfanget blev afsløret, efter en enkel anmeldelse fik politiet til at opsætte en mobil politistation i byen med lidt under 3.000 indbyggere, og her kom der flere borgere til, som havde haft lignende oplevelser, uddyber pressekontakten.

Politiet fandt frem til manden, som har erkendt at have været i haverne, men bedyrer, at han ikke havde til formål at belure folk.

Med sigtelsen regner politikommissær Morten Alslev fra Syd- og Sønderjyllands Politi med, at borgerne ikke længere skal være bange for uventede gæster i haven.

- Vi ser meget alvorligt på sager som denne og det er helt forståeligt, at det har gjort borgerne i Tjæreborg utrygge. Vores efterforskning viser, at der ikke er noget, der indikerer, at der har været mere end en person involveret, så jeg har en klar forventning om, at der er sat en stopper for det, afslutter han.