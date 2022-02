Krimi ... 11. feb. 2022 kl. 18:04 Gem artikel Gemt artikel

Sikker på søns uskyld: Masser af damer på besøg

Far lettet over, at landsretten stadfæster løsladelse af hans drabssigtede søn. Hævder, at politiet nu har video, der beviser den 36-årige tømrers uskyld