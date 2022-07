Silas: Min kæreste så en mand ligge på gulvet

Silas var i Field's med flere kammerater, da han hørte skud og gemte sig, fortæller han.

Ifølge den unge mand var hans kæreste i biografen ved storcenteret, da der blev skudt.

- Min kæreste var ved biografen, da skyderiet startede, og der så hun i biografens foyer en mand ligge på gulvet, mens folk råbte på hjælp, siger han.

Politiet har bekræftet, at flere personer er ramt af skud, og at de har anholdt en person. Ekstra Bladet har i sagens natur ikke haft mulighed for at verificere Silas' konkrete oplevelser.

Løb forbi

Han befandt sig lidt væk fra biografen i storcenteret, da skyderiet brød ud, fortæller han.

- Mig og drengene er lige gået 100 meter væk fra biografen inde i Field's, og så ser vi 10 mennesker, der pludselig løber forbi. Så er der nogen, der råber, 'der er skud, der er skud', og så lunter vi væk derfra.

- Lidt efter, hører vi det første skud og løber mod en nødudgang. Lidt efter så kan jeg høre tre skud mere lidt efter. Jeg prøver at komme ud, men alle nødudgangene var låst, siger Silas.

'Jeg står og ryster'

Den unge mand fortsætter med at løbe videre i storcenteret i forsøget på at komme ud, fortæller han.

- Jeg løber mod Magasin, hvor jeg prøver at få folk ud, men nødudgangen var også låst her. Så vi stod inde i Magasin i fem minutter. Her ringer jeg til mine venner og siger, at de skal komme ud. Derefter går jeg hen imod Kaufmann og Quint og prøver at folk ud her fra også, siger han.

Fra han hører de tre skud, til det lykkes ham at komme ud af Field's går der omkring 10 minutter, vurderer han.

- Jeg var meget bange. Jeg står i Magasin helt alene og ringer til min mor. Jeg står og ryster, siger han.

Hverken han eller andre, Silas kender, er kommet noget til, fortæller han.

Han var sammen med sine forældre, da Ekstra Bladet talte med ham. Hans far gav samtykke til et interview.