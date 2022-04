Singapore henretter mentalt retarderet mand

Nagaenthran Dharmalingam, der er dømt for at smugle stoffer ind i Singapore, er blevet henrettet, bekræfter hans søster over for BBC

Nagaenthran Dharmalingam, 34 år, har i over et årti siddet på dødsgangen, fordi han forsøgte at smugle tre spiseskeer med heroin ind i Singapore.

Nu er han blevet henrettet.

Sagen har været kontroversiel, fordi han af en læge blev vurderet til at have en IQ på 69. Hans IQ er så lav, at han vurderes til at være mentalt retarderet.

Det skriver BBC.

Modsat argumenterede regeringen for, at Nagaenthran Dharmalingam 'klart forstod karakteren af sine handlinger'.

'Fair rettergang'

Retten afviste tirsdag en sidste appel fra hans mor og tilføjede, at Nagaenthran havde fået 'en fair rettergang i overensstemmelse med loven'.

Dermed var sidste søm slået i kisten, og han havde ikke andre klagemuligheder i henhold til loven, skriver BBC.

Tirsdag sluttede sidste høring, hvor familien og Nagaenthran kunne røre hinandens hænder gennem et lille glasvindue. Reuters skriver, at han græd og råbte på sin mor i retten.

Panchalai Supermaniam (til højre), der er mor til Nagaenthran Dharmalingam, ses på billedet omfavne en sine sine støtter, efter hendes sidste appelforsøg blev afvist. Foto: Ritzau Scanpix

43 gram heroin

I 2009 klappede fælden, da Nagaenthran blev fanget med 43 gram heroin, der var bundet til hans venstre lår.

I Singapore er straffen døden, hvis man bliver taget med mere end 15 gram heroin. Under retssagen sagde den 34-årige, at han var blevet tvunget til at smugle stofferne, men senere lød forklaringen, at han begik lovovertrædelsen, fordi han havde brug for pengene.

Retten lagde vægt på, at Nagaenthrans indledende forsvar var 'fabrikeret', hvorfor han blev dømt til døden ved hængning.

I 2015 forsøgte han at få sin dom ændret til livstid på baggrund af sin lave IQ. Hans advokater argumenterede for, at henrettelse af en psykisk syg person er forbudt i henhold til internationale menneskerettighedskonventioner.

Det afviste retten med, at de ikke fandt ham mentalt retarderet. I et sidste desperat forsøg appellerede de til præsidenten i Singapore, Halimah Yacob, der har magten til at benåde. Også det forsøg blev afvist.

Billedet er fra 9. marts, hvor aktivister er gået på gaden for at protestere mod henrettelsen af Nagaenthran Dharmalingam. Foto: Arif Karton/Ritzau Scanpix

Vrede og sympati

Sagen har skabt røre som følge af mandens mentale udfordringer.

Blandt andet har den britiske milliardær Richard Branson været aktiv i kampen om at få omstødt dødsstraffen, men uden held.

Flere tusind mennesker har underskrevet en indsamling, der hævder, at henrettelsen af psykisk syg mand er forbudt i henhold til international lov, men regeringen i Singapore har været håndfast i deres afgørelse.

Henrettelsen blev fordømt af Reprieve, der er en gruppe af advokater, som kæmper for menneskerettigheder. De kalder Nagaenthran for et 'offer for et tragisk bortfald af retfærdighed'.

- Nagaenthrans sidste dage blev brugt - ligesom det forrige årti - i fængslets torturerende isolation. Vores tanker går til Nagaenthrans efterladte, der aldrig stoppede med at kæmpe for ham. Deres smerte er ubeskrivelig.

Kirsten Han, der kæmper for at afskaffe dødsstraf i Singapore, har delt et billede på Twitter onsdag, der viser Nagaenthran iført hans yndlingstøj.

Det skyldes, at Singapore tillader, at familiemedlemmer køber tøj til den dødsdømte i forbindelse med en fotografering, hvor familiemedlemmet får billedet, kort før eller efter at henrettelsen er gennemført.