Sjælland: Svindlere på spil

Flere ældre er i løbet af weekenden blevet snydt af falske bank- og politifolk, som ringede og sagde, at deres konto var blevet hacket.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Her fremgår det, hvordan en 82-årige fik franarret sit dankort mens hjemmeplejen var i hjemmet, og en 85-årig blev snydt til at overføre et større pengebeløb. En 69-årig fattede mistanke lige efter at have overført sin formue og fik standset overførslen hos sin bank.



Fredag anmeldte pårørende til en 82-årig kvinde fra Ringsted, at hun omkring kl. 14.00 var blevet ringet op af en mand, der sagde han var fra Sparekassen Djursland. Manden i telefonen sagde, at der var forsøgt hævet 23.000 kr fra den 82-åriges konto, men at banken mente, at der var tale om snyd.

Annonce:

Tidligere har Ekstra Bladet viderebragt følgende råd:

Politiets råd til ældre: Smæk røret på!

Mødte op

Den falske bankmand overtalte den 82-årige til at udlevere sit dankort og pinkode, til en mand, der mødte op på kvindens adresse. Hjemmeplejen var hos den 82-årige imens, men den falske bankmand havde sagt til den 82-årige, at hun ikke måtte fortælle noget til hjemmeplejen, da oplysningerne kunne misbruges. Efter den falske bankmand havde forladt stedet fattede den 82-åriges mistanke om kontaktede sin familie, som fik spærret kortet.



Manden der dukkede op på den 82-åriges bopæl beskrives som: Mand, 175 cm, Kropsbygning: Spinkel, Hudfarve: Hvid, Talte: Dansk, Iført: Mørk kasket.

Annonce:

Annonce:

Søndag kl. 16.45 blev en 85-årig kvinde fra Holbæk udsat for bedrageri, da hun blev ringet op af en mand, der kaldte sig Kasper Juul Petersen, som udgav sig for at være fra politiets it-afdeling. Den 85-årige fik af vide, at politiet havde oplysninger om, at der var forsøgt optaget et lån på 75.000 kr i hendes navn.

Fik standset overførsel

Men at hendes formue kunne overføres til en sikker konto, så ikke pengene gik tabt. Hun blev kort efter ringet op af en bankmedarbejder fra Nordea, som oplyste et konto nummer til en sikkerhedskonto.

Den 85-årige overførte nu 90.000 kr til dette kontonummer, men fattede senere mistanke og anmeldte kort før midnat sagen til politiet.



Søndag kl. 23.46 anmeldte en 69-årig mand fra Holbæk, at han også var blevet kontaktet af denne 'Kasper Juul Petersen' fra politiets it-afdeling, som sammen med en falsk bankmedarbejder overtalte ham til at overføre 75.001 kr til en sikker konto hos Nordea. Lige efter overførslen fattede den 69-årige mistanke og fik standset overførslen hos sin bank.



Politiet efterforsker nu anmeldelserne om bedrageri, og vil følge pengestrømmen fra ofrenes konto til svindlerne. Udspekulerede kriminelle står bag de mange bedragerier mod ældre, som desværre er en udbredt kriminalitetsform.

Den forvaringsdømte kvindemorder Peter Kronholm forsøger endnu en gang at blive løsladt. Hør mere om sagen i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.