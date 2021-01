Sjette person er fundet død efter jordskred i Norge

Endnu en person er fundet død efter et stort jordskred, der skete i den norske by Ask natten til onsdag.

Det bekræfter norsk politi på et pressemøde søndag eftermiddag.

Dermed i alt seks personer fundet døde, mens fire personer fortsat er savnet.

Siden jordskreddet har politi, brandvæsen og andet beredskab arbejdet i døgndrift i et forsøg på at finde de savnede.

Først blev en person fundet død fredag. Lørdag blev yderligere tre personer fundet døde, mens der foreløbig er fundet to døde søndag.

Jordskred kræver endnu et dødsoffer i Norge

Norsk politi betegner stadig aktionen som en redningsaktion, da det ikke har opgivet håbet om at finde de savnede i live.

Aktionen besværliggøres, da grundforholdene i området ifølge politiet er ustabile.

Ud over foreløbigt seks ofre, fire savnede og ti sårede resulterede jordskreddet også i, at ni bygninger med i alt 31 boliger blevet ødelagt, skriver det norske medie VG.

10 personer er savnede efter jordskredet i Gjerdrum

Holse og Rosenborg med donation til katastrofeofre i Norge