Skål i skiw’et: Officer førte skib med tårnhøj promille

En ansat på Søværnets militære miljøskib ’Gunnar Seidenfaden’ er tiltalt for at være fuld i tjenesten. Manden har titel af både vagtchef, tredjestyrmand og navigationsofficer

Det er en højst usædvanlig sag, Retten i Odense skal behandle og tage stilling til senere på ugen.

For det er bestemt ikke hverdags-beskøjter, at en navigationsofficer og vagtchef ombord på et af Søværnets skibe under Forsvaret sidder på anklagebænken tiltalt for at være stærkt beruset, mens han var i tjeneste.

Og dermed altså potentielt kan have udsat andre personer og dyrt materiel for fare.

Det er Auditørkorpset under Forsvarsministeriet, der er anklagemyndighed, fordi lovovertrædelsen af den tiltalte er sket som ansat og under aktiv tjeneste i Søværnet.

Satte sikkerhed i fare

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i anklageskriftet i sagen, hvor den tiltalte, hvis alder det ikke har været muligt at få oplyst, skal stå til regnskab for under en øvelse ud for Brandsø i den sydlige del af Lillebælt ombord på det militære miljøskib ’Gunnar Seidenfaden’ at have haft en alkoholpromille i blodet på ikke under 1,71.

Den tiltalte, som har titel af vagtchef, navigationsofficer og tredjestyrmand, har ifølge anklagen overtrådt både den militære straffelov om promillegrænser i tjenesten samt søsikkerhedslovens bestemmelser om spiritussejlads.

Episoden skete 23. marts 2022 i tidsrummet mellem klokken 18.00 og 18.50, hvor officeren er tiltalt for (…) ’at have ført skib eller i øvrigt udført arbejde og opgaver ombord på skibet i en stilling af væsentlig betydning for sikkerheden efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter sejladsen oversteg 0,50 promille, idet en blodprøve udtaget samme dag kl. 22.27 viste en alkoholkoncentration i blodet på mindst 1,51, svarende til en promille på mindst 1,71 samme dag kl. ca. 20.30’.

Risikerer fyring

Det er militær anklager Ida Kjærgaard Pedersen, der skal føre sagen i retten.

Hun bekræfter over for Ekstra Bladet, at det er en usædvanlig sag, Retten i Odense skal behandle på fredag.

- Umiddelbart kender jeg ikke til andre sager, der er direkte sammenlignelige, siger Ida Kjærgaard.

Hun oplyser videre, at hvis sagen ender med domfældelse, vil det være op til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, om der eventuelt skal indledes en afskedigelsessag mod den tiltalte.

Derudover ønsker den militære anklager ikke at gå nærmere ind i substansen og henviser i øvrigt til selve retssagen.

Der er fra anklagemyndigheden nedlagt påstand om bødestraf samt ubetinget frakendelse af retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller maskinmester.

Plørefuld F-16-flyveleder dømt

Selv om der ikke umiddelbart er sammenlignelige sager med en søofficers spiritussejlads i tjeneste indenfor Forsvaret, er der en pendant til sagen inden for det danske flyvevåben:

I december 2020 blev en militær flyveleder på Flyvestation Skrydstrup idømt 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste samt frakendt retten til at være flyveleder i tre år. Hans brøde var at være stærkt beruset i tjenesten.

Dommen faldt i Retten i Sønderborg.

Også her var det Forsvarsministeriets Auditørkorps, der var anklagemyndighed, ligesom det er i den aktuelle sag, hvor en søofficer var fuld i tjenesten under en øvelse i Lillebælt.

Master Brew og rødvin

Den 60-årige flyveleder, som trods sit ansvarsfulde hverv med at have den direkte kommunikation med piloterne i luften på de danske F-16-kampfly havde indtaget rigeligt med alkohol både før og under sin vagt, blev i en blodprøve målt til at have en promille på 2,62.

To F16-kamppiloter troede, at flyvelederen, de havde i ørerne over radioen, var blevet syg og slog alarm. Det viste sig, at han havde fået mere en end enkelt flyversjus for meget. Foto: Anders Brohus

Flyvelederen erkendte i retten, at han indenfor få timer havde drukket tre flasker øl af typen Master Brew med en alkoholstyrke på 10,5 procent.

Ligesom han aftenen forinden ifølge sin forklaring havde delt et par flasker vin med sin kone i hjemmet.

Kamppiloter slog alarm

Det var to F-16-kamppiloter i luften, som han kommunikerede med, der slog alarm til øvrigt personel på landjorden, fordi flyvelederen snøvlede kraftigt over radioen.

Piloterne troede, han var blevet syg, men det viste sig altså, at det skyldtes hans heftige indtag af alkohol.

Udover betinget fængselsstraf og dertil en afskedigelsessag, blev den 60-årige mand i retten frakendt kørekortet og fik en bøde på 20.000 kroner for spirituskørsel på vej til flyvestationen.