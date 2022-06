Krimi ... 20. jun. 2022 kl. 06:49 Gem artikel Gemt artikel

Skæbnetime for LTF'ere i sag om grusomt dobbeltdrab

Mandag bliver der afsagt skyldkendelse over seks mænd, der er tiltalt for at lokke tre rivaler i baghold ved en Meny i Kalundborg i 2020. To blev dræbt og en blev hårdt såret