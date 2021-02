Skænderi med kæresten: Så røg tv'et ud over altanen

En 18-årig kvinde blev natten til søndag så vred, at hun smed kærestens tv, madras og en hylde ud over altanen

Det kunne være en klassisk scene i en Hollywood-film.

Et voldsomt skænderi, der ender med, at kærestens ting flyver ud på gaden. Det var ikke desto mindre virkelighed i Nakskov natten til søndag.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

'Natten til søndag var kvinden havnet i en højlydt diskussion med sin kæreste.'

'Det afstedkom, at hun smed et tv, en madras og en hylde ud over altanen på 2. sal fra en lejlighed i Nakskov, og på grund af larmen ringede flere personer til politiet', skriver politiet.

Her fremgår det samtidig, at hun nu står til en bøde på 1500 kroner for optrinnet. Det skyldes, at hun er blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Historien melder intet om, hvad skænderiet handlede om.