Skærper sikkerheden: Udlænding fundet død i Phuket

En schweizisk kvinde er blevet fundet død og delvist afklædt på den thailandske ferieø Phuket.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

AP beskriver, hvordan kvinden blev fundet med et sort lagen over sig, mens hun lå på maven i vandet mellem store klippesten ved et vandfald.

Særligt det sorte lagen og den afklædte krop indikerer, at den 57-årige kvinde har været udsat for en forbrydelse, siger politiet.

Hendes telefon, shorts og sko lå tæt ved.

Kvinden blev fundet ved et vandfald i Thailand torsdag. Foto: Ritzau Scanpix

Død i flere dage

Ifølge politiet har kvinden været død i flere dage.

- Ud fra hvad vi kan se, er hun ikke død af naturlige årsager, siger politikommandør Kitirath Phanpetch ifølge AP.

Endnu afventer man en obduktion for at klarlægge den præcise dødsårsag.

Identificeret

Kvinden er blevet identificeret som Nicole Sauvain-Weisskopf, der ifølge schweiziske medier havde diplomatstatus i Thailand.

- Premierministeren har beordret, at man så vidt muligt skulle fremskynde efterforskningen for at fange gerningsmanden, siger politikommandøren.

Samtidig har premierministeren beordret, at sikkerhedsforanstaltningerne skal øges på ferieøen.

Ifølge Bangkok Post har udenrigsminister i Thailand Don Pramudwinai sendt sine kondolencer til den schweiziske regering og anvendt termen 'mord', mens Bangkok Post skriver, at kvinden også er blevet voldtaget.

Resultatet af obduktionen forventes at være klar senere fredag.