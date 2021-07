Skagen: 36 taget for narko- og spirituskørsel

Uge 29 er lig med fest og farver i Skagen. Og det kan også mærkes hos Nordjyllands Politi, som har haft en del at se til i disse dage.

- Vi nærmer os snart 300 færdselssigtelser i Skagen og omegn i disse dage, siger Thommas Ottesen, politikommisær ved Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet og tilføjer:

- og 36 af dem er sigtelser for narko- og spirituskørsel.

Han fortæller, at det er cirka halvdelen, der er narkokørsel, og den anden halvdel, der er spirituskørsel.

- Det er naturligvis folk udefra, der bliver sigtet, i og med at der er flere heroppe, men det er altså også lokale, der ryger i fælden, fortæller han.

En regulær festuge

Uge 29 i Skagen er kendt for at lokke en hel del gæster til byen for at holde ferie og feste. Og det ved Nordjyllands Politi også godt. Derfor afholder de mange kontroller henover sommeren, hvor de blandt andet har et øget fokus på narko- og spritkørsel.

Thomas Ottesen fortæller afsluttende, at den øgede kontrol fortsætter resten af weekenden.