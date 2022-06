Skal blive bag tremmer: Drabssigtet sosu-hjælper psykisk hårdt mærket af varetægtsfængsling

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Hun er en ganske almindelig midaldrende kvinde fra en ganske almindelig, velfungerende familie med både børn og børnebørn.

Men hun er sigtet for manddrab og tre drabsforsøg på beboere på Tirsdalen Plejecenter i Randers-bydelen Kristrup, hvor hun gennem flere år har arbejdet som sosu-hjælper.

Kvinden, som har siddet varetægtsfængslet siden 15. marts, nægter sig skyldig i den alvorlige sigtelse om, at hun - ifølge Østjyllands Politi - bevidst og med brug af tre forskellige medicinpræparater skulle have forgiftet fire ældre, svagelige beboere på plejehjemmet i den hensigt at slå dem ihjel.

Onsdag blev der holdt nyt retsmøde i Randers i sagen. Langt størstedelen for lukkede døre, mens den 59-årige kvinde afgav forklaring.

Efter et halvanden time langt retsmøde afsagde dommeren kendelse om, at den sigtede fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

- Efter at have hørt din forklaring, mener jeg stadig, betingelserne for varetægtsfængsling er til stede. Efter de oplysninger, der er kommet frem, mener jeg også, at der i tilfælde af løsladelse kan være risiko for, at sigtede på fri fod eventuelt vil fjerne beviser, sagde dommeren.

Kvindens forsvarer, advokat Lars Thousig, kærede på vegne af sin klient straks kendelsen om fortsat varetægtsfængsling til Vestre Landsret med påstand om løsladelse.

Da hun ved indledningen af retsmødet blev ført ind i den lille retssal A i tinghuset af to arrestbetjente, fremstod hun psykisk hårdt mærket af den periode, hun har siddet bag tremmer.

Hendes krop skælvede, og i hånden knugede hun et lille lommetørklæde, mens hun og de øvrige i retssalen overværede anklageren argumentere for fortsat dørlukning.

Da kendelsen om fortsat varetægtsfængsling blev afsagt godt halvanden time senere, begyndte hun at græde stille og vendte sig om på stolen og kiggede ind i den nøgne væg, inden hun igen fattede sig.

Fire beboere på Tirsdalen Plejecenter i Randers er ifølge sigtelsen bevidst blevet forgiftet med medicinpræparater. Den ene, en ældre kvinde, er afgået ved døden. Foto: Ernst van Norde

Ny dørlukning

Ekstra Bladet protesterede ved begyndelsen af retsmødet over dørlukning, men dommeren valgte endnu en gang at lukke dørene for offentligheden med henvisning til sagens opklaring.

I grundlovsforhøret for knap tre måneder siden valgte dommeren at varetægtsfængsle den sigtede begrundet i bestyrket mistanke om grov legemsbeskadigelse. Men altså ikke for drab og drabsforsøg, som sigtelsen ellers lyder på. Det er samme retsgrundlag, dommeren nu igen har afsagt kendelse ud fra.

Begrundelsen var og er, at der ikke er 'manifeste oplysninger' om, at de pågældende medicinpræparater vil kunne slå et menneske ihjel.

Den usædvanlige sag tog sin begyndelse, da Styrelsen for Patientsikkerhed valgte at politianmelde en række mistænkelige, akutte hospitalsindlæggelser og genindlæggelser af de pågældende fire beboere fra Tirsdalen Plejecenter.

Indlagt akut flere gange

27. februar om formiddagen blev de alle indlagt på Regionshospital Randers første gang i stærkt bevidsthedssvækket tilstand. En ældre kvinde blandt de fire afgik ved døden to dage senere, mens de øvrige blev udskrevet og kom tilbage til plejehjemmet.

Den sigtede sosu-hjælper er - som det fremgår af platten her i hendes og mandens hjem - et typisk familiemenneske med børn og børnebørn. Sagen har chokeret familien, som tror, der må være tale om en stor misforståelse. Foto: Jens Anton Havskov

Men efterfølgende blev de indlagt igen, og 14. marts blev kvinden anholdt i sit hjem i en mindre by uden for Randers og sigtet for manddrab.

Det skete samme dag, som en af beboerne stærkt svækket blev indlagt for tredje gang.

Susu-hjælperen havde i alle tilfældene med akutte indlæggelser været alene på sen vagt dagen i forvejen, hvor hun flere gange under vagten havde logget sig ind i medicinrummet.

Først for nylig løftede Østjyllands Politi sløret for indholdet af sagen, der indtil da har kørt for dobbelt lukkede døre. Det betyder, at offentligheden end ikke har måtte vide, hvad kvinden er sigtet for.

Det må man gerne nu, men kvindens egen forklaring må altså endnu ikke være kendt af andre end sagens parter.

Den 59-årige sosu-hjælper skal sidde varetægtsfængslet indtil videre frem til 6. juli.

Ekstra Bladet har besøgt den drabssigtedes familie, hvor hendes mand står frem - få deres historie her.