Skal blive bag tremmer

En britisk domstol har netop besluttet, at stifteren af WikiLeaks, australske Julian Assange, ikke kan få sin frihed tilbage, før ankesagen om en udlevering til USA er afgjort.

Det var på forhånd meget usikkert, om dommeren ville give aktivistens juridiske hold ret i, at han bør sættes på fri fod.

Ikke mindst fordi han i 2010 blev løsladt mod kaution i en svensk nu opgivet straffesag, men flygtede senere og gemte sig fra 2012 på Ecuadors ambassade i London, indtil han blev smidt ud og anholdt af britisk politi 11. april 2019.

- Han har allerede demonstreret sin vilje til at flygte, lød det ifølge BBC blandt andet fra dommeren, Vanessa Baraitser, der også frygter, at dem, der stiller en kaution for Assange, 'igen vil miste deres penge'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Efter snart to års fængsling må Julian Assange indstille sig på, at han fortsat skal sidde bag tremmer, indtil sagen om en udlevering til USA bliver endeligt afgjort. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Dommer: USA får ikke Assange

Giver USA ret

Det har heller ikke gavnet hans muligheder for en løsladelse, at dommeren mener, at USA faktisk har en sag, når de har tiltalt ham for spionage og hacking.

En sag, der sagtens kunne føres på britisk jord, hvis den var rejst der, vurderer Vanessa Baraitser. Og en sag, som USA nu fortjener at få prøvet ved en højere retsindstans efter hendes afgørelse fra i mandags.

Det er derfor alene frygten for, at han begår selvmord i et amerikansk fængsel, der foreløbigt har stoppet udleveringen.

Den forventede ankesag kan tage måneder hvis ikke år at gennemføre, hvor Assange altså skal sidde i fængsel, medmindre det senere lykkes ham at omstøde dagens afgørelse.

Vil sættes fri