Formodet IS-kriger og fodboldtalent sporløst forsvundet. Rami Raofat har været væk siden juni 2015. Nu er der nedlagt påstand om, at han anses for død

Ekstra Bladet

Rami Raofat lignede en solstrålehistorie på vej mod en lysende fodboldkarriere, da han som stor teenager var ombejlet af både det egyptiske og det danske ungdomslandshold i fodbold.

Men i november 2012 blev han sammen med to andre idømt halvandet års fængsel for at have transporteret to AK47-militærgeværer og 240 stk.