Skal henrettes i nat: Afviser pavens appel

Missouris guvernør Mark Parson har afvist at stoppe henrettelsen af en udviklingshæmmet mand efter hektiske anmodninger om benådning fra både paven, to politikere og tusindvis af ansøgere.

Mark Parson fortæller i en pressemeddelse, 'at staten er klar til, at retfærdigheden skal ske fyldest og udføre den lovlige dom, som Johnson modtog i overensstemmelse med Missouris højesteret'.

Det skriver The Independent.

På dødsgangen sidder 61-årige Ernest Lee Johnson og venter på en dødelig insprøjtning. Hans henrettelse er sat til tirsdag klokken 18.00 lokal tid i Bonne Terre statsfængsel i Missouri. Det svarer til klokken 01.00 natten til onsdag dansk tid.

Den 61-årige er dømt for at dræbe tre personer i en døgnkiosk efter lukketid 12. februar 1994. Flere IQ-tests og andre undersøgelser har vist, at Ernest Lee Johnson har samme intellektuelle kapacitet som et barn. Derudover har han været udviklingsmæssigt hæmmet siden fødslen på grund af sin mors alkoholmisbrug under graviditeten.

I 2008 mistede Ernest Lee Johnson 20 procent af sit hjernevæv på grund af en hjernetumor. Det fortæller hans advokat Jeremy Weis.

Ifølge Jeremy Weis vil henrettelsen overtræde den ottende tilføjelse til den amerikanske forfatning, da den forbyder henrettelse af mentalt handicappede personer.

Paven har søgt om benådning

Flere personer har søgt om at få Ernest Lee Johnson benådet fra sin dødstraf - herunder Pave Frans. Pavens anmodning til guvernør Mark Parson lagde vægt på menneskekærlighed og helligheden ved alle menneskeliv.

Også to demokratiske medlemmer af den amerikanske kongres, Cori Bush og Emanuel Cleaver, har bedt guvernøren om at stoppe henrettelsen.

Hvis henrettelsen af Ernest Lee Johnson bliver gennemført, bliver det den første der er udført i Missouri siden maj 2020.