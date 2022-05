Skal syv år i fængsel for kokain

En 26-årig mand blev tirsdag idømt syv år og ni måneders fængsel i en sag om ti kilo kokain.

Den tiltalte, Simon Geles Ghebremichael, tog betænkningstid i forhold til. om han vil anke dommen.

Dommen blev afsagt ved Retten i Glostrup.

Af en pressemeddelelse fremgår det, at der er tale om en tillægsstraf, da den 26-årige allerede er idømt et år og tre måneders fængsel for handel med hash i en anden sag.

Retten fandt det bevist, at den nu dømte havde benyttet sig af den krypterede kommunikationstjeneste EncroChat, og kommunikationen var et væsentligt bevis i sagen.

På baggrund af længere korrespondancer om narkotika og pengeleveringer, fotos af narkotika samt noter, fandt retten således, at den dømte via kommunikationstjenesten havde modtaget, besiddet og videredistribueret kokainen, som stammede fra to indsmuglinger til Danmark.



Sagen er efterforsket af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), og den nu dømte 26-årige blev anholdt i februar i år.



- Jeg kan med stor tilfredshed konstatere, at retten med denne dom har tilkendegivet, at EncroChat er et væsentligt bevis. Der er tale om en kommunikationstjeneste, som efter anklagemyndighedens opfattelse primært har været anvendt til kriminalitet, og det skal man naturligvis stilles til ansvar overfor, siger anklager Mie Holm Quast fra NSK.