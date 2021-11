Skandale-dommers chef klager over hende

Retspræsident har nu indbragt Ulla Otken for Den Særlige Klageret i ny klage over hendes opførsel i retten, og den flere gange dømte dommer har meldt sig syg igen

Den skandaliserede dommer Ulla Otkens opførsel i en civil retssag i september får nu hendes chef i Retten på Frederiksberg til at tage affære.

Retspræsident Christian Lundblad bekræfter over for Ekstra Bladet, at han nu efter grundige overvejelser har taget initiativ til at sende en ny klage over den 59-årige retsassessor og underviser ved Københavns Universitet til Den Særlige Klageret. I yderste fald kan det, hvis Ulla Otken kendes skyldig, kaste en fyring af sig.

- Jeg har læst den seneste klage over hende igennem to gange og talt med den person, der sendte den til mig, og der er så meget usikkerhed og forskellige opfattelser af, hvad der er foregået, at jeg har sendt klagen videre til klageretten, siger Christian Lundblad.

Ulla Otken har som retsassessor ved Retten på Frederiksberg afsagt domme og kendelser i retssager igennem en lang årrække.

Domme: Svækker tilliden

Ulla Otken er som tidligere afsløret i Ekstra Bladet tre gange inden for et år frem til januar i år og fire gange i alt idømt en 'misbilligelse' for utilbørlig og respektløs optræden i retten og for at have svækket tilliden til dommere og miskrediteret de danske domstole.

Ifølge klageren, direktør Hans Christian Ahrensbach, og hans advokat, er den nu gal igen. Ulla Otken var dommer i en civil sag, som han var den ene part i, i september, og her beskriver han, hvordan hun 'himlede med øjnene', afbrød og tyssede på hans advokat under hendes procedure og kaldte et vidne for 'en lille skoledreng'.

- Jeg havde en helt utrolig dårlig oplevelse og mener, at vores retssikkerhed er sat på prøve (...). Det var så arrogant, nedladende og respektløst, siger Hans Christian Ahrensbach.

Hans Christian Ahrensbach, direktør i firmaet Firstimpress ApS, glæder sig over, at Ulla Otkens chef nu har bedt klageretten om at behandle hans klage over dommeren.

Direktøren og hans rådgiver, søsteren Louise Ahrensbach, der er cand.jur. og sekretariatschef i en almen boligforening og var til stede i retten, mener, at dommeren kom med spydige bemærkninger, var uopmærksom og hastede retsprocessen igennem.

- Lige efter procedurerne var hun pludselig klar med en dom på 15 sider. Hvordan kunne hun nå det? Der var jo kun tid til en kort tissepause, anfører Louise Ahrensbach.

Retspræsident: Vild situation

Retspræsidenten betegner det som 'uhyre trist', at Ulla Otken igen får en sag for ved klageretten. Dommerens situation skal ses i relation til, at der i de seneste seks år kun i syv sager er fældet dom i sager mod dommere. Tre af dem rettede sig mod hende.

Det er i det hele taget meget sjældent, at der tages klagesager op imod retsassessorer og dommere.

- Det er en helt vild situation at være i, at én medarbejder ved domstolene har flere sager. Det er meget usædvanligt. Men ingen personer i retten må have den oplevelse i retten, som klageren her har haft. Det er jeg meget optaget af. Om han så har tolket Ullas ageren rigtigt, må klageretten afgøre, siger Christian Lundblad.

Efter klagerettens domme mod Ulla Otken har hun efter fælles aftale med sin retspræsident udelukkende fungeret som dommer i civile sager og udført administrativt arbejde. Hun har i de senere år været sygemeldt flere gange.

Retspræsident: Sygemeldt på ubestemt tid

Christian Lundblad, retspræsident ved Retten på Frederiksberg, er nået frem til, at Den Særlige Klageret igen må tage stilling til retssassors opførsel som dommer i retten.

Christian Lundblad, retspræsident ved Retten på Frederiksberg, har tidligere over for Ekstra Bladet, meldt ud, at der tegner sig et mønster, og at 'nogle af aspekterne (i den nye klage med Ulla Otken, red.), kan man jo genkende fra de tidligere domme imod hende'.

- Hvordan har Ulla Otken over for dig reageret på den nye sag?

- Jeg har ikke talt med hende om det. Hun er sygemeldt på ubestemt tid. Men det er klart, at Ulla er udsat for et betydeligt pres, siger Christian Lundblad.

- Kan hun fortsat være ansat ved Retten i Frederiksberg, hvis hun bliver dømt igen?

- Hendes ansættelsesforhold ligger uden for min kompetence. Det eneste, jeg kan gøre, er at tilpasse de funktioner, som folk skal påtage sig.

- Har der været flere nye klagesager mod Ulla Otken, som offentligheden ikke har fået indblik i efter hendes seneste dom i klageretten?

- Nej, ikke mig bekendt, siger Christian Lundblad.

Otken: Fuldstændig ubegrundet klage

Ulla Otken har som retsassessor ved Retten på Frederiksberg afsagt domme og kendelser i retssager igennem en lang årrække.

Det har ikke været muligt at få Ulla Otken direkte i tale i forlængelse af den nye klagesag mod hende. Men igennem sin advokat, Mads Pramming, lader hun forstå, at situationen ikke for alvor bekymrer hende.

- Jeg imødeser sagen med sindsro, fordi klagen er fuldstændig ubegrundet. Det er også Djøfs (Danmarks Jurist- og Økonomforbund) opfattelse, lyder det fra Ulla Otken.

Hun oplyser, at Djøf er trådt til som mandatar, og det betyder på almindeligt dansk, at organisationen yder juridisk bistand til hende i den konkrete klagesag.

Ulla Otken har tidligere over for Ekstra Bladet betegnet den nye klage som pure opspind og en shitstorm. I forhold til de sager, hun tidligere har tabt, har hun til gengæld med sit eget udtryk 'lagt sig fladt ned'. Hun har forklaret, at hun kunne have sparket sig selv en million gange over benet over sin opførsel i de tre seneste, separate straffesager, der udløste klagerne.

Selv forklarede hun, at hun følte sig presset til at gå på fuld tid, og at hun i den periode var ude af balance og reelt ude af stand til at udføre sig embede på grund af en alvorlig kræftsygdom, et hårdt arbejdspres og problemer i den nærmeste familie.

