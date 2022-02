Løsladelsen af FE-chef Lars Findsen udstiller den 'elendige sagshåndtering, som regeringen og anklagemyndigheden har lagt for dagen'.

Sådan lyder det harmdirrende fra tidligere leder i PET Hans Jørgen Bonnichsen.

- Det er den største historiske skandale, man overhovedet kan forestille sig, i dansk efterretningstjenestes historie, siger Hans Jørgen Bonnichsen til Ekstra Bladet.

- Hvis man kigger på udlandet: De må sige, hvad i alverden foregår der i Danmark? Vi har lidt et alvorligt knæk på omdømmet.

FE-chef Lars Findsen er torsdag blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling af landsretten. Ifølge Hans Jørgen Bonnichsen betyder det, at landsretten ikke finder, at Findsen eksempelvis kan påvirke vidner.

- Nu må man erkende, at det er fejet af bordet. Det fortæller mig, at fundamentet i sagen ikke er så stærkt, siger han.

Han mener, at sagen er langt større end som så. Han mener nemlig, at det skade embedsfolks mulighed for at tale til baggrund med pressen:

Angriber kildebeskyttelsen

- Der er ingen tvivl om, at det er ikke en spionagesag, for så havde man sigtet efter spionagebestemmelsen. Det er en lækagesag, og det er ensbetydende med, at lækagen er i forhold til medierne. Det har fået et grundstød; det at man kan foretage baggrundssamtaler. Hvem pokker tør vove tage en baggrundssamtale fremover - der vil være frygt for telefonaflytning. Det er et forsøg på at knægte mediernes forhold til kildebeskyttelsen. Det er skandaløst, siger han.

- Heldigvis er jeg bakket op af seks tidligere departementschefer, lyder det fra Bonnichsen med henvisning til en række tidligere departementschefer, der er gået ud med krads kritik af sagen.

Den 57-årige jurist har nægtet sig skyldig. I en pause i et tidligere retsmøde kaldte han sagen for vanvittig.

Regeringen besluttede at hjemsende ham fra chefposten i efterretningstjenesten i august 2020. Det skyldtes en mistanke om, at der var begået ulovligheder ved overvågning af danske statsborgeres kommunikation.

Både han og andre topfolk blev dog renset af en kommissionsundersøgelse, der blev offentliggjort 13. december sidste år. For få dage forinden blev han altså anholdt.

Ifølge DR er hans telefon blevet aflyttet af PET, og 8. december sidste år blev han anholdt og sigtet for lække højt klassificerede oplysninger.

Men nu - efter 70 dages varetægtsfængsling - er han altså blevet løsladt.

Ekstra Bladet forsøger at få kommentarer fra politiet og regeringen.