Skandalen vokser: Mordere får blodpenge

I årevis har anklagemyndigheden ifølge ATP forsømt at få stoppet udbetalinger til drabsmænd. Dermed må adskillige mordere have tjent penge på at slå deres ægtefælle ihjel

Adskillige mordere har efter alt at dømme fået sat tusindvis af kroner ind på kontoen efter at have dræbt deres ægtefælle. Uden et eneste løftet øjenbryn.

Det står klart, efter at Ekstra Bladet har afsløret, hvordan den dømte sognepræst Thomas Gotthard fik udbetalt 105.000 kroner, efter at han myrdede sin kone, Maria From Jakobsen.

Der er tale om engangsbeløb, der udbetales som følge af hustruens pension i ATP. Gotthard fik både en ægtefællesum på 45.000 kroner og 30.000 kroner til hver af parrets to børn. Deres penge blev sat ind på faderens konto, fordi de er mindreårige.

Ifølge Justitsministeriet og en instruks fra Rigsadvokaten er det anklagemyndighedens opgave at anmode ATP om at stoppe eller tilbagesøge pengene, som udbetales kort efter en persons død og altså går uden om skifteretten.

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober 2020. I næsten tre uger spillede hendes mand rollen som den forladte familiefar, mens han om natten forsøgte at skaffe hendes lig af vejen. Ingen kunne forstå, at den 43-årige psykolog skulle have forladt sine to elskede børn frivillingt, og sandheden viste sig også at være en helt anden. Privatfoto

Slog alarm i 2008

Ifølge pensionsselskabet er det dog ikke sket en eneste gang de 30 år, ordningen med udbetaling ved død, har eksisteret.

’ATP har ikke modtaget nogen underretninger fra anklagemyndigheden’, lyder det i et skriftligt svar til Ekstra Bladet fra kundecenterdirektør i ATP, Jan Sabroe.

Han tilføjer – uden at kunne sige et præcist antal – at selskabet en til to gange om året tilbagesøger beløb, hvis de bliver gjort bekendt med enkeltsager fra pårørende eller andre.

Kundecenterdirektøren oplyser også, at man i 2008 gjorde Rigsadvokaten opmærksom på, at instruksen ikke blev fulgt. Men der blev tilsyneladende ikke rettet op på tingene dengang.

’Vi har kontaktet Rigsadvokaten for at afklare, hvordan det sikres, at ATP modtager alle relevante indberetninger uden, at det går ud over de 24.000 sager om året, hvor efterladte hurtigt får udbetalt en sum, der bidrager til deres forsørgelsesgrundlag’, lyder det fra Jan Sabroe.

I gennemsnit sker der i Danmark op mod 12 partnerdrab om året. En del af dem begås mellem ægtefæller eller samlevere. Dermed må et betydeligt antal drabsmænd have tjent på at slå deres hustru eller mand ihjel.

Nordsjællands Politi har over for Ekstra Bladet beklaget, at de svigtede, da den nu dømte og fyrede sognepræst fik penge efter drabet på sin hustru. Læs mere her

Thomas Gotthard arbejdede som præst i Ansgarkirken i Hedehusene, før han blev anholdt for drabet på sin kone. Kirken har været fuldstændig tavs om det faktum, at en af deres præster, der har stået på prædikestolen søndag efter søndag og talt om næstekærlighed, selv er morder. Privatfoto

Rigsadvokaten løfter pegefingeren

Rigsadvokaten aner ikke, hvor mange mordere, der har tjent på deres offers død. Det fremgår af et skriftligt svar på Ekstra Bladets spørgsmål om skandalens omfang:

’Anmodningerne om at tilbageholde udbetalingerne bliver ikke særskilt registreret i politiets systemer, og vi har derfor ikke umiddelbart mulighed for at trække de tal, I efterspørger’.

Til gengæld bliver pegefingeren nu løftet over for landets politikredse.

Stor alvor

’Rigsadvokaten ser på oplysningerne fra ATP med stor alvor.

Derfor vil vi sammen med Rigspolitiet indskærpe over for landets politikredse, at de skal følge Rigsadvokatmeddelelsens retningslinjer i drabssager. Samtidig vil vi understrege vigtigheden af, at politikredsene er særligt opmærksomme på, at politiet allerede under efterforskningen underretter potentielle udbetalere af ydelser om, at de skal tilbageholde udbetalinger, indtil sagen er afsluttet’ lyder det fra statsadvokat i Rigsadvokaten Caroline Østergaard Nielsen.

Hun tilføjer, at man sammen med Rigspolitiet og ATP vil overveje, om der er behov for yderligere tiltag.

Præsten fra Helvede

